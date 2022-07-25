Іраклі Макацарія зворушив атмосферними кадрами з весілля: проникливе відео

Грузин Іраклі Макацарія зіграв весілля з 20-річною коханою. Тепер він потішив прихильників атмосферним відео, в якому зібрав найкращі миті того особливого дня.

Головний герой "Холостяка-6" одружився! Іраклі Макацарія будуватиме сімейне життя з Лізою Чичуа, про стосунки з якою оголосив минулого року.

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Весілля Іраклі Макацарія та Лізи Чичуа

23 липня закохані зіграли гучне весілля у столиці Грузії – Тбілісі. На святі були присутні родичі та друзі наречених. Ліза та Іраклі виконали декілька танці, було багато музики, веселощів і проникливих моментів. Хоча дівчина молодша за Іраклі на 17 років, але це не заважає їм кохати один одного та будувати щасливу сім'ю. В інстаграмі Макацарія показав 467-тисячній аудиторії підписників найкращі моменти весільного дня.

Зауважимо, перш ніж зробити пропозицію Лізі Чічуа Іраклі Макацарія за всіма традиціями попросив дозволу в її батьків: "Я окремо поговорив з батьками Лізи, розповів про свої наміри. Але Ліза не була в курсі, ніхто взагалі не знав – ні моя сім'я, ні мої друзі". У квітні цього року чоловік освідчився коханій у неймовірно красивій локації, де були найрідніші. Після заручин закохані розповідали, що хочуть одружитися цього року.