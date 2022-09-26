Анна Трінчер та Олександр Волошин показали весільне відео на спільну пісню "Лише ти і я"
Джерело:ютуб-канал Анни Трінчер
24 вересня співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин розписалися у столичному РАЦСі. Тепер артистка опублікувала весільне відео, яке зняли під їхню спільну пісню "Лише ти і я".
Подружжя не одразу розповідало багатотисячній аудиторії прихильників про весілля. За кілька днів для закоханих підготували відео, в якому зібрали найяскравіші моменти того чуттєвого дня.
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Весільне відео Трінчер і Волошина
Анна Трінчер опублікувала відео на особистому ютуб-каналі. Ролик наклали на спільну пісню Трінчер і Волошина – "Лише ти і я". Показали ранок наречених, найзворушливіші моменти з РАЦСу, почуття наречених та щирі емоції рідних, які розділили з ними цей день.
Це прекрасний момент у моєму житті. Тепер я дружина найкращого чоловіка. Моя любов до Саші безмежна. Бажаю кожному відчути ті самі почуття безмежного кохання,
– прокоментувала співачка.
Весільне відео Трінчер і Волошина: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, наречені планували виїзну церемонію, на яку запросили гостей, однак за декілька днів до весілля довелося все скасувати. Натомість вони розписалися в Києві, куди приїхали найрідніші, щоб привітати.
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