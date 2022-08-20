На весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека приїжджала "швидка": деталі нещасного випадку

19 серпня актори Дженніфер Лопес та Бен Аффлек організували святкову вечірку з нагоди весілля. Однак не все вийшло так, як планували. Під час святкування з мамою нареченого трапився нещасний випадок.

Святкування було заплановано на 3 дні, але вже першого дня на весілля довелося викликати "швидку".

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Що сталося на весіллі Джей Ло та Бена Аффлека

Як повідомляють західні ЗМІ, мама Бена Аффлека – Крістофер Енн Болдт впала з причалу та порізала ногу. Син відразу прийшов на допомогу, викликав екстрену службу. Довелося накласти шви.

Приблизно через 20 хвилин після приїзду "швидка" вирушила до лікарні. Ймовірно, туди повезли маму Аффлека, адже наречені відправилися за медиками. Згодом Дженніфер та Бена помітили біля госпіталю. Наразі невідомо, як продовжилося святкування і чи повернулася туди мати нареченого.

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