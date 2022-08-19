Ми поспілкувалися з Веронікою про конкурс "Міс Україна" та зміну правил в ньому, а також поцікавилися, чи боротиметься Вероніка за те, щоб росію дискваліфікували з конкурсів краси. Про все це читайте далі в ексклюзиві 24 каналу.

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Чи скасують обмеження для заміжніх жінок, матерів, які хочуть брати участь в конкурсі "Міс Україна"? На вашу думку, коли це може статися?

Звичайно, правила які обмежують заміжніх, матерів, на конкурсі "Міс Україна Всесвіт" вже скасовані. І зараз ми працюємо над тим, щоб конкурси "Міс Світу", "Міс Україна Світ" та інші також скасували ці обмеження. Це може статися найближчим часом, оскільки своєрідний спусковий механізм вже запущений.

Наш рух #RightToBeaMother отримав велику підтримку по світу. Тому ми чекаємо на це і докладаємо максимальних зусиль з Глорією Оллред для того, щоб змінили застарілі та дискримінаційні правила конкурсів.



Вероніка Дідусенко / Фото з інстаграму моделі

росія заявила, що планує брати участь в конкурсі "Міс Всесвіт"? Як ви можете прокоментувати це?

Тут взагалі без коментарів. росія має бути відсторонена від усіх конкурсів, майданчиків для своїх артистів, спортсменів, музикантів, а також представниць конкурсів краси у світі. Має бути "бан" російських представників.

Останні події вкотре довели, що ви маєте вплив у сфері світових конкурсів краси. Чи боротиметеся за те, щоб у росії назавжди забрали право брати участь у цих конкурсах?

Поки йде війна в Україні, росія не може брати участь у конкурсах, олімпіадах, музичних фестивалях. російські представники які хотіли б це зробити мають бути відсторонені. За винятком тих, хто у 2014 році переїхали за кордоном, публічно осуджують постійно політику путіна, підтримують ЗСУ та народ України.

Вероніка Дідусенко та рух #RightToBeAMother

У 2018 році Вероніку Дідусенко позбавили корони Міс Україна через те, що вона мала маленького сина та була розлучена. Українська модель майже 4 роки вела боротьбу з дискримінаційними обмеженнями участі у конкурсах щодо заміжніх, розлучених жінок, молодих матерів, жертв зґвалтувань. Вона зібрала десятки тисяч підписів у понад 130 країнах світу під своєю петицією на захист прав молодих матерів.



Вероніка Дідусенко з сином / Фото з інстаграму моделі

Рух #RightToBeAMother та його засновниця Вероніка Дідусенко довели, що Україна, українські правозахисники можуть змінювати глобальні правила гри не лише на полях битв. Україна сьогодні задає тренди, за якими світ буде жити у ХХІ столітті.