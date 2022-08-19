Мы пообщались с Вероникой о конкурсе "Мисс Украина" и изменении правил в нем, а также поинтересовались, будет ли Вероника бороться за то, чтобы россию дисквалифицировали из конкурсов красоты. Обо всем этом читайте дальше в эксклюзиве 24 канала.

К теме "Мисс Вселенная" меняет правила: каким девушкам дали зеленый свет на конкурсе красоты

Отменят ли ограничения для замужних женщин, матерей, желающих участвовать в конкурсе "Мисс Украина"? По вашему мнению, когда это может произойти?

Конечно, правила ограничивающие замужних, матерей, на конкурсе "Мисс Украина Вселенная" уже отменены. И сейчас мы работаем над тем, чтобы конкурсы "Мисс Мира", "Мисс Украина Мир" и другие также отменили эти ограничения. Это может произойти в ближайшее время, поскольку своеобразный спусковой механизм уже запущен.

Наше движение #RightToBeaMother получило большую поддержку по миру. Поэтому мы ждем этого и прилагаем максимальные усилия с Глорией Оллред для того, чтобы изменили устаревшие и дискриминационные правила конкурсов.



Вероника Дидусенко / Фото с инстаграмма модели

россия заявила, что планирует участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная"? Как вы можете прокомментировать это?

Здесь вообще без комментариев. россия должна быть отстранена от всех конкурсов, площадок для своих артистов, спортсменов, музыкантов, а также представительниц конкурсов красоты в мире. Должен быть "бан" российских представителей.

Последние события доказали, что вы имеете влияние в сфере мировых конкурсов красоты. Будете бороться за то, чтобы у России навсегда забрали право участвовать в этих конкурсах?

Пока идет война в Украине, россия не может участвовать в конкурсах, олимпиадах, музыкальных фестивалях. российские представители, которые хотели бы это сделать, должны быть отстранены. За исключением тех, кто в 2014 году переехал за границей, публично осуждают постоянно политику путина, поддерживают ВСУ и народ Украины.

Вероника Дидусенко и движение #RightToBeAMother

В 2018 году Веронику Дидусенко лишили короны Мисс Украина из-за того, что она имела маленького сына и была разведена. Украинская модель почти 4 года вела борьбу с дискриминационными ограничениями участия в конкурсах по замужним, разведенным женщинам, молодым матерям, жертвам изнасилований. Она собрала десятки тысяч подписей в более чем 130 странах мира под своей петицией в защиту прав молодых матерей.



Вероника Дидусенко с сыном / Фото из инстаграмма модели

Движение #RightToBeAMother и его основательница Вероника Дидусенко доказали, что Украина, украинские правозащитники могут изменять глобальные правила игры не только на полях сражений. Украина сегодня задает тренды, по которым мир будет жить в XXI веке.