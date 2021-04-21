Вердикт вбивці Джорджа Флойда: як на вирок відреагували зірки Обама, Хадід та інші

Гучне вбивство афроамериканця Джорджа Флойда майже рік тому спровокувало масові протести по всьому світу. Вирок колишньому офіцеру поліції Міннеаполіса Дереку Шовіну оголосили 21 квітня – його визнали винним у вбивстві. Чоловіку загрожує до 40 років в'язниці. Як на вердикт суду реагують знаменитості в мережі – читайте далі.
На вирок у справі Джорджа Флойда чекали мільйони людей включно із зірками. Рух #BlackLivesMatter у 2020 році підтримало чимало знаменитостей, тому не й дивно, що вони так активно прокоментували вердикт судді 21 квітня.
Варто знати У США ексофіцера Шовіна визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда
Опра Вінфрі
"Яке полегшення. Я плакала від радості при оголошенні кожного вироку. Я вдячна свідкам і їхнім показанням. Вдячна Дарнелл Фрейзер. Вдячна кожному присяжному за те, що вони побачили і визнали те, що світ бачив на цій плівці. Слава Богу, по-справжньому!"
Белла Хадід
"Спочивай з миром, Джордже Флойд. Слава Богу сьогодні за справедливість і відповідальність".
Важливо Ніхто не має бути вищим від закону, – Байден про вирок убивці Флойда
Барак Обама і Мішель Обама
"Сьогодні суд присяжних правильно вчинив. Але справжня справедливість вимагає набагато більшого. Ми з Мішель молимося за сім'ю Флойд, і ми підтримуємо всіх тих, хто прагне гарантувати кожному американцеві повну міру справедливості, в якій було відмовлено Джорджу і багатьом іншим".
Вупі Голдберг
"Винен, винен, винен... Ніхто не переміг... Джорджа Флойда вже немає ... І, нарешті, хтось винен... Дерек Шовін".
Керрі Вашингтон
"Винен – вирок. Але ця боротьба за справедливість ще не закінчена. На нас чекає багато роботи. Попереду нас чекає ще одна боротьба. Але зараз, будь ласка, подбайте про себе. І давайте подбаємо один про одного. Молитви і любов до сім'ї Джорджа Флойда".
Люпіта Ніонго
"Полегшення".
Віола Девіс
"Винний! Ось як це повинно відбуватись! А тепер спочивай з миром, Джордже Флойд. Ви і ваша сім'я були виправдані".
Кріс Еванс
"Правосуддя. Послання любові сім'ї і друзям Джорджа Флойда".
Мерая Кері
"Початок ... Маленька частина надії на наше майбутнє. Алілуя!"
Менді Мур
"Винен. Винен. Винен. Слава Богу. Спасибі присяжним за те, що вони зробили свою роботу і дали можливість встановити якусь подобу правосуддя в цій справі. Моліться за Джорджа Флойда і його близьких".
Вбивство Джорджа Флойда: коротко
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів – Дерек Шовін – застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Цей прийом не заборонено у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав.
- Коли Флойд затих і припинив благати про допомогу, поліцейські викликали медиків. Але було вже надто пізно. До лікарні він так і не дожив.
- 21 квітня Дерека Шовіна засудили до 40 років ув'язнення та визнали винним у вбивстві.