Lida Lee в образі головної героїні серіалу "Венздей": архівне фото з "Танців з зірками"
Джерело:інстаграм Lida Lee
Співачка Lida Lee була учасницею "Танців з зірками". В одному з ефірів вона станцювала самбу в образі Венздей Аддамс. На тлі популярності нового серіалу від Netflix артистка порівняла свій образ з аутфітом головної героїні Дженни Ортеги.
Серіал "Венздей" Тіма Бертона для Netflix став найпопулярнішим. Його вже обожнюють у 93 країнах світу. Lida Lee похизувалася світлиною, де зображена в образі головної героїні.
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Lida Lee в образі головної героїні серіалу "Венздей"
У 2021 році Lida Lee була учасницею проєкту "Танці з зірками". Відомо, що кожен ефір мав свою тематику. На "Вечорі кіно" артистка перевтілилася у Венздей Аддамс. На тлі обговорення нового серіалу Ліда пригадала той вечір та порівняла свій look з образом Дженни Ортеги, яка вже стала улюбленицею мільйонів глядачів у різних країнах світу.
Як щодо батлу між двома Венздей?
– написала Lida Lee під фото.
Lida Lee та Дженна Ортега / Фото з інстаграму співачки
В образах з сімейки Аддамсів Lida Lee та Олексій Базела станцювали запальну самбу. Після ефіру артистка прокоментувала виступ: "Венздей і Пагслі Аддамси показали свій бешкетний характер на паркеті. Наша самба була дуже ексцентричною, темп, танець, пісня, образи, наші емоції! Ми не одразу в них вжилися, але згодом зрозуміли – та це ж ми! Які є насправді".
Lida Lee в образі Венздей Аддамс на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн
Серіал "Венздей", який став найпопулярнішим на Netflix: найцікавіше
- У тіктоці став надзвичайно популярним танець "Венздей" з однойменного серіалу під прискорений трек Леді Гаги. ЗСУ показали свій варіант трендового танцю.
- Netflix вирішив ще більше підігріти інтерес до серіалу. 2 грудня він запустив його нескінченну трансляцію на ютубі. Цікаво, що Дженна Ортега сама поставила танцювальну сцену з "Венздей".
- 24 канал зібрав поради та лайфхаки, як створити зачіску та макіяж головної героїні серіалу, аби виглядати, як вона.
- Серіал офіційно ще не продовжили навіть на другий сезон, як шоуранери поділилися, що їх може бути щонайменше чотири.