Сериал "Венздей" Тима Бертона для Netflix стал самым популярным. Его уже обожают в 93 странах мира. Lida Lee похвасталась фотографией, где изображена в образе главной героини.
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Lida Lee в образе главной героини сериала "Венздей"
В 2021 году Lida Lee была участницей проекта "Танцы со звездами". Известно, что каждый эфир имел свою тематику. На "Вечере кино" артистка превратилась в Венздей Аддамс. На фоне обсуждения нового сериала Лида вспомнила тот вечер и сравнила свой look с образом Дженны Ортеги, которая стала любимицей миллионов зрителей в разных странах мира.
Как насчет батла между двумя Венздеями?
– написала Lida Lee под фото.
Lida Lee и Дженна Ортега / Фото с инстаграмма певицы
В образах из семейки Аддамсов Lida Lee и Алексей Базела станцовали зажигательную самбу. После эфира артистка прокомментировала выступление: "Венздей и Пагсли Аддамсы показали свой озорный характер на паркете. Наша самба была очень эксцентричной, темп, танец, песня, образы, наши эмоции! Мы не сразу в них ужились, но потом поняли – это же мы ! Какие есть на самом деле".
Lida Lee в образе Венздей Аддамс на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн
Сериал "Венздей", который стал самым популярным на Netflix: самое интересное
- В токтоке стал чрезвычайно популярным танец "Венздей" из одноименного сериала под ускоренный трек Леди Гаги. ВСУ показали свой вариант трендового танца.
- Netflix решил еще больше подогреть интерес к сериалу. 2 декабря он запустил его бесконечную трансляцию на ютубе. Интересно, что Дженна Ортега сама поставила танцевальную сцену из "Венздей".
- 24 канал собрал советы и лайфхаки, как создать прическу и макияж главной героини сериала, чтобы выглядеть как она.
- Сериал официально еще не продлили даже на второй сезон, как шоуранеры поделились, что их может быть минимум четыре.