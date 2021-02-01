Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки показал, как поздравил свою возлюбленную Шэрон Фонсеку с днем рождения. Миллионер подготовил для девушки розовый большой торт и шарики.

Источник: инстаграм Джанлуки Вакки

Джанлука Вакки, известный по прозвищу "танцующий миллионер", поздравил свою возлюбленную Шэрон Фонсеку с днем рождения.

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Фото со дня рождения Шэрон Фонсеки

Бизнесмен Джанлука Вакки по-настоящему подготовился ко дню рождения матери его ребенка. Он подготовил большой розовый многоярусный торт, где было написано имя именинницы, букет цветов и другие мелкие сладости. Также миллионер украсил комнату розовыми шариками.

Джанлука Вакки показал фото с любимой. На нем Шэрон Фонсека позирует в вязаном свитере пудрового цвета и черных латексных брюках. Она распустила волосы и сделала легкий макияж. Рядом стоит ее возлюбленный в джинсовой куртке.

Миллионер также посвятил трогательные слова для Шэрон и назвал девушку королевой. "С днем рождения, любовь моя! 3 года и 10 дней назад мы встретились впервые, и я до сих пор не осознаю, какое благословение Бог прислал мне в тот день. Сегодня у нас есть Блу Иерусалима, и в нашей семье постоянно растет любовь. Я люблю тебя, моя королева, больше, чем вчера, меньше, чем завтра".

Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека / Фото из инстаграма Джанлуки Вакки