Велика Британія прийме Євробачення замість України: чи були схожі випадки в історії конкурсу

17 червня організатори Євробачення заявили, що у 2023 році Україна не зможе прийняти конкурс. Ймовірно, він відбудеться у Великій Британії. Чи були в історії випадки, коли Євробачення приймала інша країна – дізнавайтеся далі.

Українці Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні-2022, однак через війну в Україні організатори вирішили забрати в нас право провести конкурс наступного року. Натомість організатори звернулись до BBС з пропозицією провести Євробачення у Сполученому Королівстві. Наразі тривають перемовини.

Важливо Євробачення-2023 замість України проведе Велика Британія

В історії конкурсу вже були подібні випадки

Пісенний конкурс вперше відбувся у 1956 році і у перші роки його існування не було такого правила, як проведення наступного конкурсу країною-переможницею. Якби Україна сама відмовилася від проведення Євробачення, то це стало б першим випадком в історії конкурсу, коли переможець відмовляється від цього права через війну. Однак Україна не відмовилася, в неї це право забрали.

На початку червня Суспільне повідомляло, що розпочинає підготовку до Євробачення. Згодом в Офісі Президента заявили, що шукають локацію для проведення конкурсу в Україні.

Через деякий час з початку існування конкурсу з'явилося правило, згідно з яким країна-переможець отримує право провести конкурс у себе. Однак було декілька випадків, коли від цього відмовлялися:

У 1971 році на Євробаченні перемогло Монако, однак у князівстві не було арени, де б можна було провести конкурс, тому наступного року його прийняла Велика Британія.

У 1972 і 1973 роках перемагав Люксембург, тому відмовився приймати Євробачення у 1974 році. Конкурс знову відбувся у Великій Британії.

У 1979 році така ж ситуація трапилася з Ізраїлем. Після другої перемоги країна віддала Євробачення Нідерландам. Дата фіналу Євробачення припала на День пам'яті – траурний в Ізраїлі день. Тому вперше в історії Євробачення, переможець попереднього конкурсу не лише відмовився від проведення, але й від участі.

Обговорення з BBC

На Євробаченні-2022 Велика Британія зайняла друге місце. Її представник Сем Райдер у фіналі набрав 466 балів (Kalush Orchestra перемогли з 631 балом). Коли організатори відмовили Україні в проведенні Євробачення-2023, то почали перемовини з Британією.

Виступ Сема Райдера на Євробаченні-2023: дивіться відео онлайн

До цього конкурс відбувався у Сполученому Королівстві вісім разів:

1960 рік – Лондон (Королівський фестивальний зал);

1963 рік – Лондон (телевізійний центр BBC);

1968 рік – Лондон (Королівський Альберт-хол);

1972 рік – Единбург (Ашер Хол);

1974 рік – Брайтон (Купол);

1977 рік – Лондон (Концерт-центр Уемблі);

1982 рік – Харрогейт (конференц-центр Харрогейта);

1998 рік – Бірмінгем (Національна крита арена).

Наразі невідомо, які міста та арени розглядають для проведення Євробачення у 2023 році.