Великобритания примет Евровидение вместо Украины: были ли схожие случаи в истории конкурса

17 июня организаторы Евровидения заявили, что в 2023 году Украина не сможет принять конкурс. Вероятно, он состоится в Великобритании. Были ли в истории случаи, когда Евровидение принимала другая страна – узнайте дальше.

Украинцы Kalush Orchestra победили на Евровидении-2022, однако из-за войны войны в Украине организаторы решили забрать у нас право провести конкурс в следующем году. В то же время организаторы обратились к ВВС с предложением провести Евровидение в Соединенном Королевстве. В настоящее время продолжаются переговоры.

Важно Евровидение-2023 вместо Украины проведет Великобритания

В истории конкурса уже были подобные случаи

Песенный конкурс впервые состоялся в 1956 году и в первые годы его существования не было такого правила, как проведение следующего конкурса победившей страной. Если бы Украина сама отказалась от проведения Евровидения, то это стало бы первым случаем в истории конкурса, когда победитель отказывается от этого права из-за войны. Однако Украина не отказалась, у нее это право забрали.

В начале июня Суспільне сообщало, что начинает подготовку к Евровидению. Впоследствии в Офисе Президента заявили, что ищут локацию для проведения конкурса в Украине.

Спустя время с начала существования конкурса появилось правило, согласно которому страна-победитель получает право провести конкурс у себя. Однако было несколько случаев, когда от этого отказывались:

В 1971 году на Евровидении победило Монако, однако в княжестве не было арены, где можно провести конкурс, поэтому в следующем году его приняла Великобритания.

В 1972 и 1973 годах побеждал Люксембург, потому отказался принимать Евровидение в 1974 году. Конкурс снова состоялся в Великобритании.

В 1979 году такая же ситуация произошла с Израилем. После второй победы страна отдала Евровидение Нидерландам. Дата финала Евровидение пришлось на День памяти – траурный в Израиле день. Поэтому впервые в истории Евровидения победитель предыдущего конкурса не только отказался от проведения, но и от участия.

Обсуждение с BBC

На Евровидении-2022 Великобритания заняла второе место. Ее представитель Сэм Райдер в финале набрал 466 баллов (Kalush Orchestra выиграли с 631 баллом). Когда организаторы отказали Украине в проведении Евровидения-2023, начали переговоры с Британией.

Выступление Сэма Райдера на Евровидении-2023: смотрите видео онлайн

До этого конкурс проходил в Соединенном Королевстве восемь раз:

1960 год – Лондон (Королевский фестивальный зал);

1963 год – Лондон (телевизионный центр BBC);

1968 год – Лондон (Королевский Альберт-холл);

1972 год – Эдинбург (Ашер Холл);

1974 год – Брайтон (Купол);

1977 год – Лондон (Концерт-центр Уэмбли);

1982 год – Харрогейт (конференц-центр Харрогейта);

1998 год – Бирмингем (Национальная крытая арена).

Пока неизвестно, какие города и арены рассматривают для проведения Евровидения в 2023 году.