Великобритания примет Евровидение вместо Украины: были ли схожие случаи в истории конкурса
17 июня организаторы Евровидения заявили, что в 2023 году Украина не сможет принять конкурс. Вероятно, он состоится в Великобритании. Были ли в истории случаи, когда Евровидение принимала другая страна – узнайте дальше.
Украинцы Kalush Orchestra победили на Евровидении-2022, однако из-за войны войны в Украине организаторы решили забрать у нас право провести конкурс в следующем году. В то же время организаторы обратились к ВВС с предложением провести Евровидение в Соединенном Королевстве. В настоящее время продолжаются переговоры.
Важно Евровидение-2023 вместо Украины проведет Великобритания
В истории конкурса уже были подобные случаи
Песенный конкурс впервые состоялся в 1956 году и в первые годы его существования не было такого правила, как проведение следующего конкурса победившей страной. Если бы Украина сама отказалась от проведения Евровидения, то это стало бы первым случаем в истории конкурса, когда победитель отказывается от этого права из-за войны. Однако Украина не отказалась, у нее это право забрали.Обратите внимание! В начале июня Суспільне сообщало, что начинает подготовку к Евровидению. Впоследствии в Офисе Президента заявили, что ищут локацию для проведения конкурса в Украине.
Спустя время с начала существования конкурса появилось правило, согласно которому страна-победитель получает право провести конкурс у себя. Однако было несколько случаев, когда от этого отказывались:
- В 1971 году на Евровидении победило Монако, однако в княжестве не было арены, где можно провести конкурс, поэтому в следующем году его приняла Великобритания.
- В 1972 и 1973 годах побеждал Люксембург, потому отказался принимать Евровидение в 1974 году. Конкурс снова состоялся в Великобритании.
- В 1979 году такая же ситуация произошла с Израилем. После второй победы страна отдала Евровидение Нидерландам. Дата финала Евровидение пришлось на День памяти – траурный в Израиле день. Поэтому впервые в истории Евровидения победитель предыдущего конкурса не только отказался от проведения, но и от участия.
Обсуждение с BBC
На Евровидении-2022 Великобритания заняла второе место. Ее представитель Сэм Райдер в финале набрал 466 баллов (Kalush Orchestra выиграли с 631 баллом). Когда организаторы отказали Украине в проведении Евровидения-2023, начали переговоры с Британией.
Выступление Сэма Райдера на Евровидении-2023: смотрите видео онлайн
До этого конкурс проходил в Соединенном Королевстве восемь раз:
- 1960 год – Лондон (Королевский фестивальный зал);
- 1963 год – Лондон (телевизионный центр BBC);
- 1968 год – Лондон (Королевский Альберт-холл);
- 1972 год – Эдинбург (Ашер Холл);
- 1974 год – Брайтон (Купол);
- 1977 год – Лондон (Концерт-центр Уэмбли);
- 1982 год – Харрогейт (конференц-центр Харрогейта);
- 1998 год – Бирмингем (Национальная крытая арена).
Пока неизвестно, какие города и арены рассматривают для проведения Евровидения в 2023 году.