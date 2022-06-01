Українська акторка Наталка Денисенко опублікувала новий допис на сторінці в інстаграмі. Вона поділилась, як під час війни жити та вести звичний спосіб життя.

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Наталка Денисенко радить, як жити в час війни

Акторка зізналась, що зараз мало не кожен переживає "емоційні гойдалки". При чому, це не залежить від місця перебування – як за кордоном, так і в прифронтовій зоні людей "хитає" від ейфорії до надії й навпаки.

Кожного дня я прокидаюся і збираю себе як пазл. Зараз відкриваю очі – я вдома, у своєму ліжку, все як раніше, але зовсім не як раніше… Кожного дня читаю новини щодо світових дискусій, дізнаюсь про ще більші втрати серед знайомих, сусідів, колег. Багато "цікавої" інформації мені розказує чоловік з перших уст. Іноді накриває…

– зізналась Наталка Денисенко.



Наталка Денисенко / Фото з інстаграму зірки

Зірка нагадала, що через війну життя кардинально змінилось, й воно не буде таким, як раніше. Тому важливо жити достойно.

"Не буде наше життя "як раніше" ніколи! Саме зараз ми платимо за майбутнє! "Для чого?" – це головне питання, яке слід ставити собі кожного дня! Щоб цінувати! Щоб плекати! Щоб жити достойно! Бо "світло завжди перемагає темряву". Кожного дня я вмовляю себе "бути". Я хочу бути разом з вами, я хочу допомагати разом з вами, я хочу жити разом з вами!", – додала Наталка.

Актриса зазначила, що треба звикати до нових обставин та вміти в них "крутитись": "Якщо ми "не будемо", то наш світ зупиниться! І нам треба максимально бути/жити в тих обставинах, де ми зараз перебуваємо! Бо кожен з нас – на своєму місці! Адже саме ми вибрали, де нам зараз бути (якщо ви розумієте, про що я) Будьте, будь ласка, мої люди! Будьте".