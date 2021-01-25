Ведучий Слава Дьомін розійшовся з дружиною після 13 років стосунків

Відомий ведучий шоу "Слава +" Слава Дьомін розійшовся з дружиною Ксенією Міщенко після 13 років стосунків та назвав причину розриву: подружжя стало токсичним. Колишня пара залишилась у хороших стосунках.

Джерело: інстаграм Слави Дьоміна

Успішний український радіоведучий Слава Дьомін розійшовся з дружиною Ксенією Міщенко. Вони були в шлюбі 10 років, а в стосунках близько 13.

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Розрив подружжя Слави Дьоміна

Ведучий розповів про це у відвертому дописі. Він зазначив, що з ексдружиною залишився у хороших стосунках. Слава Дьомін переконаний, що саме так мають завершувати відносини мудрі люди. Чоловік також назвав причину розриву.

Коли побут з'їдає відносини і ці відносини стають токсичними, то їх треба закінчувати. Так сталося і у нас. Стало мало романтики і спілкування. Все переросло в спільне проживання, а не в стосунки,

– зізнався Слава Дьомін.

Радіоведучий, незважаючи на все, подякував дружині Ксенії за 13 років стосунків. Він зазначив, що вони були яскравими: зі сплесками емоцій та американськими гірками. "Ми пережили падіння, разом піднімалися і йшли далі. Саме ти прикривала тил, коли я йшов вперед! І багато що – твоя заслуга! Ти дуже хороша! І дружина, і мама", – написав Слава Дьомін.

Чоловік додав, що найголовніше в процесі розриву стосунків – це дитина. Слава написав, що з дружиною вони залишаться хорошими та люблячими батьками. Навіть незважаючи на те, що один одного більше не кохають.

А ще одна задача для нас – залишитися друзями. Вийде це чи ні, покаже час,

– підсумував Слава Дьомін.

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