На фронті загинув телеведучий М2, який допомагав евакуювати батьків Цибульської з Ірпеня

Карім Гуламов, який був ведучим "Хіт параду" на музичному телеканалі М2, загинув на фронті. Чоловік служив у ЗСУ. 26 липня йому мало виповнитися 35 років.

Про загибель захисника повідомили на офіційній сторінці телеканалу у фейсбуці. Карім став ще одним воїном, який віддав життя за Україну.

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Клята війна забирає найкращих. Світла пам'ять Герою. Спочивай з миром, друже,

– написали представники телеканалу.

Наразі невідомо, де саме і за яких обставин загинув воїн.

Смерть Каріма підтвердила й співачка Оля Цибульська. Саме Карім допоміг евакуювати батьків артистки з Ірпеня, коли вони перебували в окупації.

"Мій золотий друже. Моє серце на шматки. Я не хочу вірити, що більше не почую і не обійму. Дякую за твій подвиг, за те, що закрив нас собою. Дякую за допомогу у врятуванні батьків з Ірпеня, за твої прохання: "Усміхайся, квітко, бо даєш мені сил". Я досі чекаю тебе з борщем. Я обіцяла приготувати на всіх твоїх хлопців і обійматись, коли повернешся. Обіцяю пам'ятати тебе все життя і молитись за тебе. І борщ обіцяю. Ми зустрінемось, як і домовлялись. Навіть на небі я знайду для тебе буряк. Спи, друже. Україна переможе! Бо за неї стоять такі неймовірні люди, як ти. Героям Слава. Люблю і не хочу вірити", – емоційно висловилася про смерть Каріма Цибульська.