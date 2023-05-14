Ведуча Євробачення одягнула на фінал сукню від українського бренду Frolov: вибуховий образ

Британська співачка Аліша Діксон, яка цього року стала ведучою Євробачення у Ліверпулі, одягнула на грандіозний гранд-фінал пісенного конкурсу сукню від українського дизайнера Івана Фролова.

Євробачення-2023, яке проходить у Ліверпулі від імені України в самому розпалі. Мільйонну публіку вражають не лише виконавці, але й ведучі, які вийшли на сцену в українських образах.

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Так, українська фронтвуменка гурту The Hardkiss Юлія Саніна одягнула жовту сукню від бренду The Coat української дизайнерки Каті Сільченко, акторка Ханна Веддінгем приміряла каблучку з жовтого золота від бренду Guzema Fine Jewerly, засновницею якого є Валерія Гузема.

А от британська співачка та співведуча Євробачення Аліша Діксон вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера Івана Фролова.

Знаменитість, яка висловлювала неодноразово підтримку Україні, вирішила одягнути сукню від бренду Frolov. Вона одягнула довгу синю сукню в блискітках з одним рукавом та глибоким розрізом на нозі. Плаття доповнювала трендова деталь – прозора вставка.

Стилісти зробили Аліші стильну зачіску – довгу косу, а свій аутфіт вона доповнила красивими босоніжками з камінчиками.



Аліша Діксон у сукні від українського бренду Frolov / Фото з The Sun



Аліша Діксон у сукні від українського бренду Frolov / Фото з твіттера Ханни Веддінгем

Надзвичайно приємно, що британська ведуча Аліша Діксон обрала наш бренд й ми мали можливість створити їй кутюрну сукню для фіналу Євробачення. Її образ про сонце, світанок, тепло та вдячність. Це наша вдячність Великій Британії за її неймовірну підтримку не лише для Євробачення, а й протягом всієї війни,

– зазначив дизайнер для NV Life.

Варто зазначити, що у першому півфіналі Аліша Діксон доповнила свій образ яскравою каблучкою від українського бренду.

Додамо, що Велика Британія уже увосьме приймає конкурс Євробачення, однак він уперше відбудеться саме у Ліверпулі, який, до слова, є містом-побратимом нашої Одеси.