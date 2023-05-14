Евровидение-2023, которое проходит в Ливерпуле от имени Украины в самом разгаре. Миллионную публику поражают не только исполнители, но и ведущие, которые вышли на сцену в украинских образах.

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Так, украинская фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина надела желтое платье от бренда The Coat украинского дизайнера Кати Сильченко, актриса Ханна Уэддингем примерила кольцо из желтого золота от бренда Guzema Fine Jewerly, основательницей которого является Валерия Гузема.

А вот британская певица и соведущая Евровидения Алиша Диксон вышла на сцену в платье от украинского дизайнера Ивана Фролова.

Знаменитость, которая выражала неоднократно поддержку Украине, решила надеть платье от бренда Frolov. Она надела длинное синее платье в блестках с одним рукавом и глубоким разрезом на ноге. Платье дополняла трендовая деталь – прозрачная вставка.

Стилисты сделали Алише стильную прическу – длинную косу, а свой аутфит она дополнила красивыми босоножками с камешками.



Алиша Диксон в платье от украинского бренда Frolov / Фото из The Sun



Алиша Диксон в платье от украинского бренда Frolov / Фото из твиттера Ханны Уэддингем

Очень приятно, что британская ведущая Алиша Диксон выбрала наш бренд и мы имели возможность создать ей кутюрное платье для финала Евровидения. Ее образ о солнце, рассвете, тепле и благодарности. Это наша благодарность Великобритании за ее невероятную поддержку не только для Евровидения, но и на протяжении всей войны.

– отметил дизайнер для NV Life.

Следует отметить, что в первом полуфинале Алиша Диксон дополнила свой образ ярким кольцом от украинского бренда.

Добавим, что Великобритания уже восьмой раз принимает конкурс Евровидения, однако он впервые состоится именно в Ливерпуле, который, к слову, является городом-побратимом нашей Одессы.