Не Саніна: яка українська артистка мала бути ведучою Євробачення-2023
Джерело:музвар
Джамала зізналася, що їй пропонували стати ведучою цьогорічного Євробачення у Великій Британії. Вона пояснила, чому відмовилась.
Виконавиця не мала змоги готуватись до пісенного конкурсу, бо в цей час працювала над своїм новим музичним альбомом QIRIM. До того ж вона зазначила, що їй сподобалось, як Юлія Саніна виступила у ролі ведучої.
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Джамала про відмову бути ведучою
Мені пропонували вести Євробачення. Але я розуміла, що це буде нереально. Мені треба було обирати й повністю скасувати прем'єру альбому QIRIM. Там жорстка підготовка була. Ми бачили, скільки праці в це вклала Юля і мала неймовірний вигляд,
– пояснила співачка.
Інтерв'ю з Джамалою: дивитись відео онлайн
До слова, днями українська співачка Джамала замилувала мережу щасливим фото зі своїм батьком. На світлині, яку виконавиця поширила в інстаграм, вона була зображена усміхнена у білій сукні нареченої під час весільного танцю з татом. Артистка присвятила батькові Аліму Джамаладінову, який святкував свій 70 день народження, зворушливий допис.
Як Юлії Саніній вдалося стати ведучою конкурсуВиконавиця пояснила, що кастинг тривав декілька місяців. Спочатку було кілька зум-кастингів, спілкування з продюсерами. Потім Саніну запросили до Лондона на телевізійний кастинг. Окрім цього, співачка ще деякий час очікувала на відповідь від організаторів.
Для того, щоб вести Євробачення Юлія щоденно вивчала англійську мову, щоб гідно представити Україну на міжнародній арені.