Не Саніна: яка українська артистка мала бути ведучою Євробачення-2023

Джамала зізналася, що їй пропонували стати ведучою цьогорічного Євробачення у Великій Британії. Вона пояснила, чому відмовилась.

Виконавиця не мала змоги готуватись до пісенного конкурсу, бо в цей час працювала над своїм новим музичним альбомом QIRIM. До того ж вона зазначила, що їй сподобалось, як Юлія Саніна виступила у ролі ведучої.

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Джамала про відмову бути ведучою

Мені пропонували вести Євробачення. Але я розуміла, що це буде нереально. Мені треба було обирати й повністю скасувати прем'єру альбому QIRIM. Там жорстка підготовка була. Ми бачили, скільки праці в це вклала Юля і мала неймовірний вигляд,

– пояснила співачка.

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До слова, днями українська співачка Джамала замилувала мережу щасливим фото зі своїм батьком. На світлині, яку виконавиця поширила в інстаграм, вона була зображена усміхнена у білій сукні нареченої під час весільного танцю з татом. Артистка присвятила батькові Аліму Джамаладінову, який святкував свій 70 день народження, зворушливий допис.