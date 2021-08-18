Ведуча Іванна Онуфрійчук відсвяткувала 40-річчя чоловіка у Швейцарії: фото розкішної вечірки

18 серпня 2021 , 15:46
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Джерело:

інстаграм Іванни Онуфрійчук

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук організувала розкішну вечірку з нагоди 40-річчя чоловіка. Святкування відбулося в Швейцарії. Також дівчина приготувала для коханого особливий сюрприз – виконала зворушливу композицію.

Іванна організувала для чоловіка Алмаза масштабне свято. Бізнесмену з Казахстану виповнилося 40 років. Онуфрійчук зазначила, що коханий не хотів відзначати ювілей, тому організацію свята взяла на себе вона. 

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День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук

Святкування Онуфрійчук влаштувала у Швейцарії, в готелі Victoria Jungfrau. У розкішному приміщенні зібрала найрідніших людей для Алмаза, замовила святковий торт у вигляді корабля та виконавців, які тішили живою музикою, поєднуючи сучасні та класичні інструменти.

Організувала для коханого свято. Сподіваюся, це день народження він запам'ятає на все життя,
– поділилася Онуфрійчук.


День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої


День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої


День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої


День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої


День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Родзинкою свята стала пісня, яку дівчина наживо виконала для коханого. Іванна підготувала композицію Аліси Мон – "Алмаз". Відео виступу Онуфрійчук опублікувала у своєму інстаграмі, підписавши: "Пісня для нього".

Підписники знаменитості оцінили такий подарунок. У коментарях вони наголошують, що в Іванни чудовий голос.

  • "Неперевершений подарунок – насолода твоїм співом!"
  • "Дуже гарний голос!"
  • "Час на сцену!"
  • "Від серця… У вашому виконанні ця пісня звучить зовсім по-новому".
  • "Вау! Неймовірно гарно!"
Автор: Христина Кобак