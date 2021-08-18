Ведуча Іванна Онуфрійчук відсвяткувала 40-річчя чоловіка у Швейцарії: фото розкішної вечірки

Іванна організувала для чоловіка Алмаза масштабне свято. Бізнесмену з Казахстану виповнилося 40 років. Онуфрійчук зазначила, що коханий не хотів відзначати ювілей, тому організацію свята взяла на себе вона.

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День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук

Святкування Онуфрійчук влаштувала у Швейцарії, в готелі Victoria Jungfrau. У розкішному приміщенні зібрала найрідніших людей для Алмаза, замовила святковий торт у вигляді корабля та виконавців, які тішили живою музикою, поєднуючи сучасні та класичні інструменти.

Організувала для коханого свято. Сподіваюся, це день народження він запам'ятає на все життя,

– поділилася Онуфрійчук.