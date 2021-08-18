Ведуча Іванна Онуфрійчук відсвяткувала 40-річчя чоловіка у Швейцарії: фото розкішної вечірки
Джерело:інстаграм Іванни Онуфрійчук
Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук організувала розкішну вечірку з нагоди 40-річчя чоловіка. Святкування відбулося в Швейцарії. Також дівчина приготувала для коханого особливий сюрприз – виконала зворушливу композицію.
Іванна організувала для чоловіка Алмаза масштабне свято. Бізнесмену з Казахстану виповнилося 40 років. Онуфрійчук зазначила, що коханий не хотів відзначати ювілей, тому організацію свята взяла на себе вона.
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День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук
Святкування Онуфрійчук влаштувала у Швейцарії, в готелі Victoria Jungfrau. У розкішному приміщенні зібрала найрідніших людей для Алмаза, замовила святковий торт у вигляді корабля та виконавців, які тішили живою музикою, поєднуючи сучасні та класичні інструменти.
Організувала для коханого свято. Сподіваюся, це день народження він запам'ятає на все життя,
– поділилася Онуфрійчук.
День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої
День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої
День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої
День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої
День народження чоловіка Іванни Онуфрійчук / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої
Родзинкою свята стала пісня, яку дівчина наживо виконала для коханого. Іванна підготувала композицію Аліси Мон – "Алмаз". Відео виступу Онуфрійчук опублікувала у своєму інстаграмі, підписавши: "Пісня для нього".
Підписники знаменитості оцінили такий подарунок. У коментарях вони наголошують, що в Іванни чудовий голос.
- "Неперевершений подарунок – насолода твоїм співом!"
- "Дуже гарний голос!"
- "Час на сцену!"
- "Від серця… У вашому виконанні ця пісня звучить зовсім по-новому".
- "Вау! Неймовірно гарно!"