У вечірній червоній сукні з декольте: Меган Маркл приголомшила образом, – фото з чоловіком

Меган Маркл і принц Гаррі здійснили спільний світський вихід. Вони з'явилися на масштабному заході в Нью-Йорку. Для події дружина принца обрала розкішну вечірню сукню червоного кольору з глибоким декольте.

10 листопада подружжя побувало на гала-концерті салюту свободі (Salute To Freedom Gala). Подія відбулася в музеї морського повітряно-космічного простору Intrepid.

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Образ Меган Маркл

Дружина принца цього разу приголомшила не лише вишуканим, а й спокусливим аутфітом. Меган одягнула пишну вечірню сукню яскравого червоного кольору від Carolina Herrera. Вбрання було без рукавів, мало шлейф і відверте декольте. Оскільки Маркл вже не є членом королівської родини, то може дозволити собі одягати подібні сукні, які підкреслюють пікантні форми тіла.

Одяг зіркова дружина поєднала з атласними червоними туфлями-човниками на підборах. Волосся вона зібрала в ідеальний пучок, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою матовою помадою на губах. Серед прикрас на Меган були сережки, браслети та каблучка.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty Images

Принц Гаррі обрав для виходу чорний костюм, взуття в тон, білу сорочку та метелика. Примітно, що закохані на грудях мали брошки у вигляді червоних маків. З такою прикрасою Меган за останні декілька днів з'являється на публіці вже вдруге. Зазвичай члени монаршої родини одягають такі брошки, щоб вшанувати пам'ять британських військових, які загинули під час Першої світової війни та інших конфліктів за участю Великої Британії.