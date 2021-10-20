Вечірка в стилі диско: Леся Нікітюк грандіозно відсвяткувала день народження – фото

У вівторок, 19 жовтня, Лесі Нікітюк виповнилося 34 роки. Як заведено в шоу-бізі, день народження вона відзначила з розмахом. Ведуча влаштувала вечірку в стилі диско в елітному ресторані Києва.

У Лесі Нікітюк теплі стосунки з багатьма представниками українського шоу-бізу. У мережі ведучу вітали чи не всі зірки першого ешелону – Оля Полякова, Маша Єфросиніна, Наталія Могилевська, Слава Дьомін. На диво, нікого з них іменинниця не запросила на святкування.

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У люксовому ресторані на березі Дніпра Леся Нікітюк зібрала найближчих. Серед них були:

комік Роман Міщеряков, який став її співведучим у реаліті "Пара на мільйон";

шоумен Ігор Новінчук, відомий як водій "Le Маршрутки";

співачка Лія Лі, яка два тижні тому народила первістка.

Усі гості дотрималися дрес-коду в стилі 90-х. Зірка влаштувала диско-вечірку з коктейлями, фуршетом, фотозоною та розважальною програмою, за яку відповідав Ігор Новінчук. Вони відривались під хіти Вєрки Сердючки.

Образ Лесі Нікітюк на вечірці до дня народження

на вечірці Лесі Нікітюк не було її колеги та друга Сергія Притули. Сам шоумен запрошував зірку на грандіозне святкування 40-річчя.

Іменинниця обрала блискучий сріблястий комбінезон, що різнобарвно переливався у світлі софітів. Обтисле вбрання без бретелей та золотистою пряжкою на талії ефектно підкреслило струнку фігуру Нікітюк.

Яскравий комбінезон вона поєднала з жовтими туфлями з гострим носком і золотистою накидкою з конфеті. Волосся ведуча зібрала у пучок, а з аксесуарів обрала сережки, кольє і підвіску. У макіяжі Леся Нікітюк зробила акцент на очах, підвівши їх чорними стрілками.

Леся Нікітюк на вечірці до дня народження / Фото з інстаграму ведучої

Фото з вечірки в стилі диско / Кадри з інстаграму Лесі Нікітюк