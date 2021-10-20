У Леси Никитюк теплые отношения со многими представителями украинского шоу-биза. В сети ведущую поздравляли едва ли не все звезды первого эшелона – Оля Полякова, Маша Ефросинина, Наталья Могилевская, Слава Демин. На удивление, никого из них именинница не пригласила на празднование.
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В люксовом ресторане на берегу Днепра Леся Никитюк собрала самых близких. Среди них были:
- комик Роман Мищеряков, ставший ее соведущим в реалити "Пара на миллион" ;
- шоумен Игорь Новинчук, известный как водитель "Le Маршрутки";
- певица Лия Ли, которая две недели назад родила первенца.
Все гости соблюли дресс-код в стиле 90-х. Звезда устроила диско-вечеринку с коктейлями, фуршетом, фотозоной и развлекательной программой, за которую отвечал Игорь Новинчук. Они отрывались под хиты Верки Сердючки.
Образ Леси Никитюк на вечеринке ко дню рождения
Именинница выбрала блестящий серебристый комбинезон, который разноцветно переливался в свете софитов. Обтягивающее одеяние без бретелек и золотистой пряжкой на талии эффектно подчеркнуло стройную фигуру Никитюк.
Яркий комбинезон она соединила с желтыми туфлями с острым носком и золотистой накидкой из конфетти. Волосы ведущая собрала в пучок, а из аксессуаров выбрала серьги, колье и подвеску. В макияже Леся Никитюк сделала акцент на глазах, подведя их черными стрелками.
Леся Никитюк на вечеринке ко дню рождения / Фото из инстаграма ведущей
Фото с вечеринки в стиле диско / кадры из инстаграма Леси Никитюк