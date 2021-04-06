"Міс Україна-Всесвіт 2020" розсекретила, чи вдавалась до пластичних операцій

У 2020 році титул "Міс Україна-Всесвіт" отримала Єлизавета Ястремська. Учасниці таких конкурсів часто роблять пластичні операції чи інші б'юті-процедури. Та дівчина запевнила, що до такого не вдавалась.

Переможниця відомого конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2020" Єлизавета Ястремська дала відверте інтерв'ю. У ньому вона розповіла про ставлення до свого тіла та пластичних операцій. Напередодні мережа вибухнула питаннями стосовно того, чи змінювала себе Ястремська.

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Єлизавета Ястремська про ставлення до кардинальних змін тіла

"Міс Україна" зізналась, що на відміну від своїх багатьох інших конкуренток, вона не вдавалась до пластичних операцій. До того ж вона не розуміє, коли дівчата змінюють своє тіло та роблять його вигляд ненатуральним.

"Я – за все натуральне. Мені сказали: Ліза, може, все-таки потрібно наростити волосся? Але я відмовилася. Нічого не хочу в собі міняти. Подобаюсь собі такою, яка я є. Я завжди вважала, що краще мати своє волосся, нігті та доглядати за ними. Краще вкладу гроші у косметику, догляд за волоссям, ніж нарощуватиму незрозуміло що. Те ж саме і з зубами. Краще свої зуби довести до ідеалу, ніж вставляти вініри. Я повністю натуральна і нічого собі не робила", – зізналась Єлизавета.

Дівчина зазначила, що коли комусь хочеться змінювати себе ненатуральним способом, то це його рішення. Сама вона не виступає проти ботоксу чи пластичних операцій.

Якщо людині подобається міняти форму губ, носа, грудей, то нехай робить пластику. Це особиста справа кожного. Операції – це дуже боляче, важко. Якщо людина на це йде, значить це того варте. Я не проти пластичних операцій, якщо це красиво, акуратно і не помітно. Але коли дівчата роблять груди п'ятого розміру, тонкі носи – це не красиво,

– переконана Ястремська.



Єлизавета Ястремська / Фото з інстаграму Єлизавети Ястремської

Як зірки ставляться до пластичних операцій