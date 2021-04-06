В 2020 году титул "Мисс Украина-Вселенная" получила Елизавета Ястремская. Участницы таких конкурсов часто делают пластические операции или другие бьюти-процедуры. Но девушка заверила, что к такому не прибегала.

Победительница известного конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2020" Елизавета Ястремская дала откровенное интервью. В нем она рассказала об отношении к своему телу и пластическим операциям. Накануне сеть взорвалась вопросами относительно того, меняла ли себя Ястремская.

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Елизавета Ястремская об отношении к кардинальным изменениям тела

"Мисс Украина" призналась, что в отличие от своих многих других конкуренток, она не прибегала к пластическим операциям. К тому же она не понимает, когда девушки меняют свое тело и делают его вид ненатуральным.

"Я за все натуральное. Мне сказали: Лиза, может, все-таки нужно нарастить волосы? Но я отказалась. Ничего не хочу в себе менять. Я всегда считала, что лучше иметь свои волосы, ногти и ухаживать за ними. Лучше вложу деньги в косметику, уход за волосами, чем буду наращивать непонятно что. То же самое и с зубами. Лучше свои зубы довести до идеала, чем вставлять виниры. Я полностью натуральная и ничего себе не делала", – призналась Елизавета.

Девушка отметила, что когда кому-то хочется менять себя ненатуральным способом, то это его решение. Сама она не выступает против ботокса или пластических операций.

Если человеку нравится менять форму губ, носа, груди, то пусть делает пластику. Это личное дело каждого. Операции – это очень больно, тяжело. Если человек на это идет, значит это того стоит. Я не против пластических операций, если это красиво, аккуратно и незаметно. Но когда девушки делают грудь пятого размера, тонкие носы – это не красиво,

– убеждена Ястремская.



Елизавета Ястремская / Фото из инстаграма Елизаветы Ястремской

Как звезды относятся к пластическим операциям