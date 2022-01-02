У вбранні від українського бренду: дружина Григорія Решетника підкорила розкішним образом

Ведучий Григорій Решетник разом з дружиною Христиною зустрів Новий рік у Rixos Prykarpattya. Христина Решетник постала на святі у вишуканому образі від українського дизайнера.

Український телеведучий Григорій Решетник провів Новий рік на роботі. Він був ведучим свята у курортному комплексі Rixos Prykarpattya.

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Образ Христини Решетник

Дружина ведучого супроводжувала його на вечірці. На зустрічі Нового року вона позувала у розкішному образі.

Христина Решетник одягнула вбрання від українського дизайнера Ельвіри Гасанової (GASANOVA) – атласну синю мінісукню та стильний жакет з вишивкою на плечах.

Ефектний аутфіт зіркова дружина доповнила прозорими туфлями з блискітками на підборах та бордовою сумочкою від Saint Laurent.

Христина зібрала волосся ззаду, розпустивши пасма й накрутивши їх пишними хвильками. Завершував образ вишуканий макіяж. Блискучими тінями Решетник нафарбувала повіки, а губи підкреслила нюдовим блиском.

Відчуваю себе королевою сьогоднішньої ночі,

– поділилась жінка.



Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник



Христина Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник

Шанувальники активно коментують кожен допис Христини Решетник. Новий образ зіркової дружини підкорив мережу: