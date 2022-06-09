Виконавиця Ірина Білик до початку повномасштабного вторгнення підтримувала дружбу з російськими артистами. Але велика війна поставила для неї все на свої місця.

До теми Ірина Білик розсердилась на ексчоловіка, який хоче виступити на Росії: "Кинув на мене тінь"

Ірина Білик про недругів з Росії

Співачка висловилась про колишнього друга Кіркорова. Вона зізналась, що навіть якщо він виступить проти війни, вона більше йому не повірить.

Людина, яка мовчала стільки днів і продовжує підтримувати те, що з нас знущаються… Я вважаю, що таких друзів у мене більше немає. Я для них була світлою людиною, яка пише світлі пісні. І в мене завжди хотіли забрати мою творчість, творчість українців,

– сказала Ірина.

"Але я не хочу, щоб ці люди співали моїх пісень. Тому що вони співають неправду! Артистів можна прирівняти до вбивць. Вони теж вбивають своїми діями простих людей, мирних українців", – додала вона.

Ірина Білик визнала, що раніше мала зв'язок з колегами з Росії, але тепер вона припинила тримати контакт з ними: "Зараз не спілкуюсь і працювати не хочу, не хочу навіть, якщо будуть дзвонити й розказувати, яка я талановита і як їм потрібні мої пісні. Не буду більше ні писати для них, ні співати для них".

Білик про Світлану Лободу

Виконавиця розповіла, що підтримує Лободу в тому, що вона допомагає українській армії попри те, що ця артистка публічно визнала війну мало не через місяць.

"Я читала, що і Світлана, і її команда роблять багато. Будь-яка допомога варта того, щоб людині не те щоб пробачити… а повірити. Що вона буде з нами. Те, що вона співатиме для українців. І не співатиме для росіян. Я розумію, що шоубізнес – це величезні гроші. Але настали такі дні, коли треба визначитися. І слава Богу, що для неї рідніша Україна та Київ", – вважає Білик.