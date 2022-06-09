Исполнительница Ирина Билык до начала полномасштабного вторжения поддерживала дружбу с российскими артистами. Но великая война поставила для нее все на свои места.

К слову Ирина Билык разозлилась на эксчеловика, который хочет выступить на России: "Бросил на меня тень"

Ирина Билык о недругах из России

Певица высказалась о бывшем друге Киркорове. Она призналась, что даже если он выступит против войны, она ему больше не поверит.

Человек, который молчал столько дней и продолжает поддерживать то, что над нами издеваются… Я считаю, что таких друзей у меня больше нет. Я для них была светлым человеком, который пишет светлые песни. И у меня всегда хотели забрать мое творчество, творчество украинцев,

– сказала Ирина.

"Но я не хочу, чтобы эти люди пели мои песни. Потому что они поют неправду! Артистов можно приравнять к убийцам. Они тоже убивают своими действиями простых людей, мирных украинцев", – добавила она.

Ирина Билык признала, что раньше имела связь с коллегами из России, но теперь она перестала держать контакт с ними: "Сейчас не общаюсь и работать не хочу, не хочу даже если будут звонить и рассказывать, какая я талантливая. Не буду больше ни писать для них, ни петь для них".

Билык о Светлане Лободе

Исполнительница рассказала, что поддерживает Лободу в том, что она помогает украинской армии, несмотря на то, что эта артистка публично признала войну чуть ли не через месяц.

"Я читала, что и Светлана, и ее команда делают много. Любая помощь стоит того, чтобы человеку не то чтобы простить… а поверить. Что он будет с нами. То, что он будет петь для украинцев. И не будет петь для россиян. Я понимаю, что шоу-бизнес – это огромные деньги. Но наступили такие дни, когда нужно определиться. И слава Богу, что для нее роднее Украина и Киев", – считает Билык.