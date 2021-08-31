Моторошний інцидент стався у будинку в місті Річмонд, що в штаті Техас. Він належав Джен Ганьє, більш відомій як Mercedes Morr – американській блогерці з 2,6-мільйонною аудиторією в інстаграмі.

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Підозрюваним у вбивстві вважають Кевіна Олександра Аккорто. Його тіло знайшли поряд з Джен Ганьє. Поліціянти припускають, що чоловік спочатку вбив дівчину, а після скоєного наклав на себе руки.

Офіційну причину смерті не розголошують, розслідування триває. Однак у поліції повідомили, що, на їхню думку, Ганьє та Аккорто не були парою. Схоже, вони знали одне одного, однак романтики між ними не було. Сусід блогерки стверджує, що в їхній тихий і безпечний район не міг пробратися сторонній.

"Я б дуже здивувався, дізнавшись, що тут з'явився сторонній, який вдерся в будинок. Я не думаю, що таке могло статися тут", – поділився він з журналістами.

Що публікувала в інстаграмі 33-річна блогерка Джен Ганьє

Дівчина, відома під ніком Mercedes Morr, публікувала здебільшого відверті фото в купальниках, білизні та пікантних вбраннях. Останній її допис датований 17 серпням.

33-річна блогерка Джен Ганьє / Фото з інстаграму

33-річна блогерка Джен Ганьє / Фото з інстаграму