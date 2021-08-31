Шерон Стоун втратила племінника

Сумну новину американська акторка повідомила на особистій сторінці в інстаграмі. Помер її 11-місячний племінник Рівер Стоун.

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Хлопчикові мав виповнитися рік через тиждень, 8 вересня. Він помер у лікарні після того, як в нього відмовили всі внутрішні органи.

На пам'ять про племінника та хрещеника Шерон Стоун опублікувала щемливе відео, на якому зображений маленький Рівер. Ролик супроводжує пісня Еріка Клептона – Tears in Heaven ("Сльози в небесах"). Зірка зараз перебуває в жалобі.

Рівер Вільям Стоун. 8 вересня 2020 – 30 серпня 2021,

– написала акторка під відео.

На втрату Шерон Стоун відреагували інші знаменитості: Біллі Портер, Леслі Джордан, Сельма Блер, Алісса Мілано, Мелані Гріффіт та багато інших.

Що відомо про племінника Шерон Стоун