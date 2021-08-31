Шерон Стоун втратила племінника
Сумну новину американська акторка повідомила на особистій сторінці в інстаграмі. Помер її 11-місячний племінник Рівер Стоун.
До теми Шерон Стоун удостоять статусу "Золота Ікона" на кінофестивалі у Цюріху
Хлопчикові мав виповнитися рік через тиждень, 8 вересня. Він помер у лікарні після того, як в нього відмовили всі внутрішні органи.
На пам'ять про племінника та хрещеника Шерон Стоун опублікувала щемливе відео, на якому зображений маленький Рівер. Ролик супроводжує пісня Еріка Клептона – Tears in Heaven ("Сльози в небесах"). Зірка зараз перебуває в жалобі.
Рівер Вільям Стоун. 8 вересня 2020 – 30 серпня 2021,
– написала акторка під відео.
На втрату Шерон Стоун відреагували інші знаменитості: Біллі Портер, Леслі Джордан, Сельма Блер, Алісса Мілано, Мелані Гріффіт та багато інших.
Що відомо про племінника Шерон Стоун
- Рівер Стоун – син старшого брата Шерон Стоун Патріка.
- Батьки хлопчика знайшли його в ліжечку у критичному стані. Зранку 27 серпня його госпіталізували.
- В 11-річного Рівера виявили поліорганну недостатність – відмову більшості органів або їхніх систем.
- Малюк перебував під апаратом ШВЛ і боровся за життя кілька днів.
- Нещодавно Шерон Стоун поширювала його фото з проханням про молитву. Приблизно у той самий час зірка дізналась, що стане лауреаткою Golden Icon ("Золота ікона") на кінофестивалі в Цюриху. Однак зараз акторці точно не до нагороди.