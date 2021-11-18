Музичний світ сильно сколихнула звістка про трагічну смерть репера Young Dolph. Артист мав шалену популярність серед фанатів й співпрацював з такими відомими реп-виконавцями як Juicy J, 2Chainz, Paul Wall, Gucci Mane.

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Помер репер Young Dolph: біографія і факти з життя американського музиканта

Young Dolph, справжнє ім'я якого Адольф Торнтон-молодший, народився у Чикаго 11 серпня 1985 року. Хлопець зростав у доволі неблагополучній сім'ї, адже батьки репера були наркоманами й зовсім не стежили за життям малого Адольфа і його двох братів та двох сестер.



Помер репер Young Dolph: біографія музиканта / Фото з інстаграму чоловіка

Ще бувши дитиною, музикант сам почав заробляти на життя, щоб забезпечити себе найелементарнішими засобами існування. У 16 років він продавав наркотики й зв'язався з місцевою кримінальною бандою.

У 2008 році Young Dolph пережив автокатастрофу, яка мало не забрала у нього життя – його машину обстріляли. Пізніше бабуся виконавця померла від раку легень. Саме ці серйозні події вплинули на репера та його кар'єру. Переживши стільки горя, Young Dolph вирішив "виплеснути" його у творчість. Його перший мікстейп (нарізка з різних епізодів пісень – Ред.) Paper Route Campaign одразу отримав успіх та відкрив йому шлях до музичної індустрії.

Young Dolph – Paper Route Campaign: дивиться відео онлайн

У 2017 році на репера знову напали. Тоді його екстрено госпіталізували, адже Young Dolph отримав три важких поранення, після яких він два тижні пролежав у лікарні. Ходили чутки, що причетним до стрілянини був інший репер – Yo Gotti, з яким у Young Dolph були конфлікти. Потім, цей замах надихнув артиста на створення альбому Bulletproof.



Застрелили репера Young Dolph: біографія музиканта / Фото з інстаграму

У 2020 році Young Dolph вирішив сконцентруватись на розвиткові власного лейбла та випустив альбом за участю відомої реп-виконавиці Megan Thee Stallion. Чоловік неодноразово розповідав у своїх соціальних мережах, що взагалі хоче залишити сферу музики, аби більше часу приділяти сім'ї та допомозі жителям Мемфіса. До слова, у репера залишилось двоє маленьких дітей.

Що відомо про трагічну смерть репера Young Dolph