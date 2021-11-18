Музыкальный мир сильно всколыхнула весть о трагической смерти рэпера Young Dolph. Артист имел бешеную популярность среди фанатов и сотрудничал с такими известными рэп-исполнителями как Juicy J, 2Chainz, Paul Wall, Gucci Mane.

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Умер рэпер Young Dolph: биография и факты из жизни американского музыканта

Young Dolph, настоящее имя которого Адольф Торнтон-младший, родился в Чикаго 11 августа 1985 года. Парень рос в довольно неблагополучной семье, ведь родители рэпера были наркоманами и совсем не следили за жизнью малого Адольфа и его двух братьев и двух сестер.



Умер рэпер Young Dolph: биография музыканта / Фото из его инстаграма

Еще будучи ребенком, музыкант сам начал зарабатывать на жизнь, чтобы обеспечить себя самыми элементарными средствами существования. В 16 лет он продавал наркотики и связался с местной криминальной бандой.

В 2008 году Young Dolph пережил автокатастрофу, которая чуть не унесла его жизнь. Позже бабушка исполнителя умерла от рака легких. Именно эти серьезные события повлияли на рэпера и его карьеру. Пережив столько горя, Young Dolph решил "выплеснуть" его в творчество. Его первый микстэйп (нарезка из разных эпизодов песен – 24 канал) Paper Route Campaign сразу получил успех и открыл ему путь к музыкальной индустрии.

Young Dolph-Paper Route Campaign: смотреть видео онлайн

В 2017 году на рэпера снова напали. Тогда его экстренно госпитализировали, ведь Young Dolph получил три тяжелых ранения, после которых он две недели пролежал в больнице. Ходили слухи, что причастным к стрельбе был другой рэпер – Yo Gotti, с которым у Young Dolph были конфликты. В итоге, это покушение вдохновило артиста на создание альбома Bulletproof.



Застрелили рэпера Young Dolph: биография музыканта / Фото из инстаграма

В 2020 году Young Dolph решил сконцентрироваться на развитии собственного лейбла и выпустил альбом с участием известной рэп-исполнительницы Megan Thee Stallion. Мужчина неоднократно рассказывал в своих социальных сетях, что вообще хочет покинуть сферу музыки, чтобы больше времени уделять семье и помощи жителям Мемфиса. К слову, у рэпера осталось двое маленьких детей.

Что известно о трагической смерти рэпера Young Dolph