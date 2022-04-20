Важко це зрозуміти, – ONUKA розповіла про стосунки з родичами з Росії
Джерело:ЖВЛ
Українська співачка ONUKA (Ната Жижченко) має родичів у Росії. Вона зізналась, що ті навіть не привітали її з днем народження.
Лідерка українського гурту ONUKA Наталія Жижченко розповіла про життя в час війни. Вона пригадала своїх близьких з Росії.
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ONUKA про російських родичів
Співачка зізналась, що для неї, як і для більшості людей в Україні, родичі у Росії припинили існувати.
В перші два-три дні війни, мені здається, що для всіх в Україні припинили існувати родичі в Росії. Мені здається, в більшості точно. На жаль, у мене також. Не всі, але частково. Дуже шкода, тому що навіть брати й сестри двоюрідні не привітали мене з днем народження. Мені важко це зрозуміти,
– поділилась Ната.
Артистка додала, що попри "втрату" рідних з Росії, вона набула інших близьких людей в Україні: "Є також і інша фраза: "Як багато рідних стали чужими, як багато чужих стали рідними". І це дійсно так. Ми на деякий час із сином виїжджали в Трускавець, піддалися паніці, чесно скажу. Хоча я не хотіла виїжджати, але той шлях, який ми подолали в 54 години із ночівлею… Але скільки ми людей зустріли прекрасних та нових. Я думаю, що тепер це дійсно рідня, з якою ми ще побачимось".
Ми уже домовилися зробити у вільній Україні концерти після того, як ми подорожували, зупинялися у людей, яких ми бачили вперше – це знайомі знайомих. Я думаю, кожен відчув цю шалену підтримку, зустрівся із такими крутими людьми – молодими, похилого віку, дітьми. Всі вони однією ідеєю настільки згуртовані, і це неможливо взагалі нічим іншим замінити,
– зізналась ONUKA.
Зірка зауважила, що, ймовірно, планом Путіна було роз'єднати Україну. Однак він себе переграв, адже ONUKA не бачила українців такими об'єднаними.
Як українські зірки спілкуються з родичами з Росії
- Джамала наголосила, що не хоче знати друзів і родичів з Росії, які не цікавляться, як вона та сини.
- Alina Pash розірвала всі зв'язки з Росією – припинила співпрацю як артистка, а також більше не спілкується з родичами звідти.
- Камалія має родичів в Росії, але вони продовжують вірити в те, що в Україні "бандерівці та нацисти". Тож артистка більше не хоче спілкуватися з ними.