Звинувачення у домаганнях проти 69-річного голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна вперше висунули ще у 2017 році. Попри це, продовжують з'являтися нові заяви проти режисера про насилля.

До слова Джорджина Чапман офіційно розлучилася зі скандальним Гарві Вайнштейном

Гарві Вайнштейна перевели до Лос-Анджелеса

Продюсера вже екстрадували з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Там пройде суд щодо 5 зґвалтувань жінок у готелі в Беверлі-Гіллз. Вони нібито відбулися у період з 2004 до 2013 року.

Сьогодні вранці приблизно о 09:25 затриманого пана Гарві Вайнштейна було передано відповідним посадовим особам для перевезення до штату Каліфорнія, відповідно до постанови суду,

– повідомило управління виправних установ.

На суді мають обговорити 11 пунктів звинувачення:

4 пункти насильницького зґвалтування,

4 – насильницького орального сексу,

2 – сексуальні побої із застосуванням стримування,

1 пункт – звинувачення в сексуальному насильстві із застосуванням сили.

Якщо Гарві Вайнштейна визнають винним, його можуть ув'язнити на 140 років. Адвокати продюсера називаються його вирок "фактичним довічним ув'язненням", адже той має проблеми зі здоров'ям.

"Ми будемо боротися за те, щоб Гарві міг отримати необхідну йому медичну допомогу та, звичайно, щоб з ним обходилися справедливо. Належна правова процедура, презумпція невинності й справедливий судовий розгляд – досі його право", – сказала прессекретарка Гарві Джуда Енгельмайєр.

Кіномагнат заперечує усі звинувачення: "Гарві Вайнштейн завжди стверджував, що усі його фізичні стосунки протягом усього його життя відбувалися за обопільною згодою. Це не змінилося", – заявила прессекретарка.

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