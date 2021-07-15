Уся судова тяганина завершилась минулого тижня, втім, угоду про розлучення пара досягла ще у січні 2018 року – через кілька місяців після того, як американське видання The New York Times оприлюднило скандальні дані про домагання продюсера серед голлівудських зірок.

До слова Дружина Гарві Вайнштейна після розлучення отримає до 20 мільйонів доларів, – ЗМІ

Пара змогла поділити майно та узгодити умови опіки над спільними двома дітьми – Індією і Дашіеллом. Умови угоди були конфіденційними. Наразі адвокати Вайштейна та Чапман відмовляються від коментарів.

Що відомо про розлучення пари