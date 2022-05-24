36-річна Злата Огнєвіч заявила, що про креативний волонтерський рух "Теронліфанс" дізналася з інстаграм-сторіс подруги й не змогла пройти повз. На свою майже пів мільйонну аудиторію артистка похвалила сміливих дівчат, які красою власного тіла наближають перемогу України над Росією.

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Злата Огнєвіч про інтимні фото задля допомоги ЗСУ

Ця ініціатива дуже класна. Тому, дівчата, я з вами повністю солідарна. Не знаю, чи знайшла б я в собі сміливість це зробити. Напевно, ні. Але це не означає, що іншим не можна. Тож робіть і наближайте нашу перемогу,

– закликала Злата Огнєвіч.

Цікаво, що у свому інстаграмі співачка провела опитування, аби зрозуміти, як її фоловери ставляться до пікантного проєкту. Однак його результати артистку не потішили.

"Зашквар. Я навіть не викладатиму відповіді, тому що більшість – негативні. Хоча надія була на більш глобальний погляд щодо цього питання", – зізналася Огнєвіч.

Зірка зауважила, що хейт посипався лише від жінок, тоді як чоловікам ініціатива сподобалася. Тож тим, хто поливає волонтерок брудом, вона порадила вигадати власний метод, як збирати шалені суми на допомогу ЗСУ.

"Я подумала "вау", як це круто, креативно, гарно, тому що наші дівчата – найкрасивіші у світі. А ті, хто написав, що це ганьба, якщо ви чогось не сприймаєте та не розумієте, це не означає, що це погано і що іншим цього не варто робити. Світ не ділиться на чорне та біле, і ми всі це знаємо. Він прекрасний, різнокольоровий", – підкреслила Злата Огнєвіч.

Скриншот з інстаграму співачки

Нагадаємо, про рух "Теронліфанс" ми писали ще в березні.

Що ж таке "Теронліфанс"