Василіса Фролова замилувала мережу миловидним фото з первістком

Українська телеведуча Василіса Фролова нещодавно народила первістка. Вона не приховує світлини з малюком, тому часто ділиться ними з прихильниками.

Успішна українська телеведуча Василіса Фролова тепер – новоспечена матуся. Вона народила сина, якого назвала Родіоном. Зірка поділилась новим фото з малюком на особистій сторінці.

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Василіса Фролова показала фото з сином

Перед камерою телеведуча позувала на лікарняному ліжку, адже її ще не виписали з пологового будинку. На Василісу світило яскраве сонце з вікна, а сама вона мило усміхалась в об'єктив. Фролова була одягнена у сіру футболку та прикрита білосніжною ковдрою.

На руках зіркова матуся тримала сина, загорнутого у пелюшки. Цього разу вона вирішила не показувати обличчя малюка, бо обернула його спиною. У підписі до фото телеведуча поділилась, як проходять її перші дні материнства.

"Четвертий триместр вагітності. Найскладніший і непередбачуваний. Щасливий і болісний одночасно. Весь спектр гормональних переливів дає можливість відчути себе і похмурим зомбі, і найсвіжішою весняною квіткою. Період виношування змінюється доношуванню, дитина просто перемістилася з внутрішньої на зовнішню стінку живота", – написала Василіса Фролова.

Телеведуча додала, що їй важко охарактеризувати всі зміни, що відбулись за останні кілька днів, незважаючи на обізнаність в темі. Єдині, хто допомагають Фроловій, є лікарі. Новоспечена мама поділилась, що спочатку не розуміла, чому навколо неї так багато персоналу. Однак зауважила, що вони дуже їй допомагають.

"Система постійної опіки працює настільки безвідмовно, що вже через кілька хвилин після пологів немає і тіні тривоги. Зникають дурні вагітні питання і ось уже я можу дати тверезу оцінку своїм змінам і з кожним разом все сміливіше беру на руки малюка", – підсумувала Василіса.

Шанувальників замилував новий кадр Фролової з сином: