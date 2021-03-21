Василіса Фролова замилувала мережу фото з першої прогулянки сина

Українська телеведуча Василіса Фролова поділилась з прихильниками новими фото з первістком. Зірка показала першу прогулянку маленького Родіона.

Відома українська телеведуча Василіса Фролова нещодавно стала мамою вперше. Вона багато часу приділяє первістку, але й не забуває про аудиторію, тому часто тішить мережу чарівними фото.

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Нові фото Василіси Фролової з сином

Днями телеведуча відправилась на найпершу прогулянку з сином Родіоном. Заразом зірка зробила зворушливі фото в парку. Для виходу у світ Василіса Фролова обрала стильне вбрання. Вона постала в рожевому худі та блакитних джинсах. Зверху зіркова матуся накинула бежеве пальто та доповнила аутфіт білими кросівками на масивній підошві.

Телеведуча розпустила коротке біляве волосся та вирівняла його. На обличчі вона зробила легкий макіяж, який тільки підкреслив риси Василіси Фролової та вдало завершив ніжний образ.

Зірка прогулювалась разом із сином Родіоном. Він лежав у сірому візочку та, ймовірно, солодко спав. З лиця Василіси не сходила усмішка – очевидно, що зірка насолоджується особливим статусом зіркової матусі.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Нові світлини телезірки зачарували прихильників. Вони поділилися враженнями в коментарях: