Василіса Фролова відповіла, на які гроші живе в Дубаї: "Фінансова подушка стрімко зникла"

Українська ведуча Василіса Фролова розповіла, як їй живеться в Дубаї з сином і чоловіком. Вона зізналась, які в неї стосунки з коханим і на які кошти живе подружжя.

Українська ведуча Василіса Фролова наприкінці січня приїхала в Дубаї – звідти вона вже не повернулась, оскільки почалась війна. Зірка втратила роботу, однак в інтерв'ю розповіла, на які гроші живе.

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Василіса Фролова про життя в Дубаї

Телеведуча зізналась, що наразі в її сім'ї заробляє чоловік – він робить проєкти для Warner Brothers. Подружжя живе в орендованому помешканні.

Я перебуваю в дуже важкому емоційному стані, бо взагалі не звикла не працювати. Я ніколи не була так довго без роботи. В мене, звичайно, була якась там фінансова подушка, яка тут дуже стрімко зникла. Я просто перебуваю в дуже важкому стані, бо не можу знайти роботу,

– зізналась Василіса Фролова.

Зірка розповіла, що стосунки з чоловіком через нові обставини змінилися. Однак вона цінує, що коханий з'явився в її життя.

"Ми в такій кульці, з якої обоє не можемо вибратися. Ми маємо одне одного підтримувати, і ми це робимо. Ми просто розуміємо, що в нас тут нікого немає. Нам нема куди бігти звідси".