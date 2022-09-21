Василіса Фролова відповіла, на які гроші живе в Дубаї: "Фінансова подушка стрімко зникла"
Джерело:Олицкая
Українська ведуча Василіса Фролова розповіла, як їй живеться в Дубаї з сином і чоловіком. Вона зізналась, які в неї стосунки з коханим і на які кошти живе подружжя.
Українська ведуча Василіса Фролова наприкінці січня приїхала в Дубаї – звідти вона вже не повернулась, оскільки почалась війна. Зірка втратила роботу, однак в інтерв'ю розповіла, на які гроші живе.
Читайте також У нас є запас дров, – Горбунов розповів, як вони з Осадчою готуються до зими
Василіса Фролова про життя в Дубаї
Телеведуча зізналась, що наразі в її сім'ї заробляє чоловік – він робить проєкти для Warner Brothers. Подружжя живе в орендованому помешканні.
Я перебуваю в дуже важкому емоційному стані, бо взагалі не звикла не працювати. Я ніколи не була так довго без роботи. В мене, звичайно, була якась там фінансова подушка, яка тут дуже стрімко зникла. Я просто перебуваю в дуже важкому стані, бо не можу знайти роботу,
– зізналась Василіса Фролова.
Зірка розповіла, що стосунки з чоловіком через нові обставини змінилися. Однак вона цінує, що коханий з'явився в її життя.
"Ми в такій кульці, з якої обоє не можемо вибратися. Ми маємо одне одного підтримувати, і ми це робимо. Ми просто розуміємо, що в нас тут нікого немає. Нам нема куди бігти звідси".Нагадаємо, Василіса Фролова також розповідала про інший бік її життя в Дубаї. Оскільки ОАЕ вибрало нейтралітет, ведуча не може виходити на мітинги, вивішувати прапор України. Читайте, як вона може підтримувати Україну.