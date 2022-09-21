Хоч Україна вже на 80% готова до опалювального сезону, експерти радять самим потурбуватися про те, щоб взимку в оселі було тепло й комфортно. Юрій Горбунов, наприклад, розпалюватиме камін.

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Як Горбунов та Осадча готуються до зими

Ми живемо за містом, у нас є запас дров, камін, який можна топити. Можна хіба що ще вугілля докупити,

– розповів Юрій Горбунов.

"Це правильно, що нас готують до зими. Думаю, не все так буде страшно, як зараз розповідають. Проте краще підготуватися, а там все буде добре. Ми переживемо цю зиму, а там уже й перемога. Будемо вірити у краще", – оптимістично додав шоумен.

Юрій Горбунов і Катя Осадча біля каміна у своєму будинку / Фото з інстаграму шоумена

Не пропустіть! Про те, як підготуватися до зими і зберегти тепло у приватному будинку, – читайте в нашому матеріалі.

До того ж Юрій Горбунов вірить, що менш як за 5 років Україна диктуватиме моду, правила, що на нас рівнятиметься Європа. Тож майбутнє своєї сім'ї, своїх синів він бачить лише вдома, на рідній землі.

"Я бачу свою родину у країні, яка є наймоднішою країною у світі. Країною, яка перемогла дуже сильного потужного ворога. Країною, яка диктує якісь новітні речі світу", – поділився думками телеведучий.