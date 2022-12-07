Ведуча Василіса Фролова часто згадує про Харків, звідки вона родом. Влітку російська ракета впала прямо перед вікнами її квартири, а напередодні зруйнувала школу.

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Василіса Фролова про рідний Харків

Ведуча розповіла, що всі її рідні покинули місто. Але вона підтримує зв'язок з сусідами, які розповідають їй про життя Харкова.

Я переписуюсь зі своїми сусідами, які неймовірні речі розповідають про наш двір. Моя школа повністю вщент розбита. Ще пів року тому прямо в мою 46-ту школу влучила російська ракета. Просто в мій двір, де нові будинки, ми не живемо там уже років 20, але просто перед дитячим садком, перед моїми вікнами теж впала ракета,

– поділилась Василіса Фролова.

Василіса зізналась, що її найбільше вражає те, що попри постійні обстріли місто продовжує жити. Сміття від ракет прибирають, висаджують дерева та квіті, латають дороги.

"Сусіди розповідають, що все працює! "Ось ракета прилетіла, а о восьмій ранку приїхав сміттєвоз увесь обстріляний і прибрав усе сміття. А потім ще квіточки висадили в парку. А потім ще заасфальтували дорогу, яку розбомбили". Тобто вся харківська інфраструктура працює як годинник. У мене це в голові не вкладається", – зауважила ведуча.

Повне інтерв'ю Василіси Фролової: дивіться відео онлайн

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