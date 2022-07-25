44-летняя телеведущая призналась, что в Объединенных Арабских Эмиратах, в отличие от Европы, для беженцев нет почти ничего бесплатного. Украинцам там помогают только сами украинцы. Все потому, что Дубай – любимый курорт состоятельных россиян, так что "притеснять" их там не хотят и не будут.

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Как Василиса Фролова протестует в Дубае

Флаг на детской коляске – максимально разрешенное проявление гражданской позиции в ОАЭ. Вывешиваешь флаг на балконе есть штраф, бегаешь во флаге по улицам – тюрьма. Собираешь деньги на благотворительных акциях в поддержку своей страны – штраф и депортация,

– призналась Василиса Фролова.

Так, за пять месяцев кровавой войны россии против Украины в ОАЭ не организовали ни один митинг, ни одну мирную акцию, ни одну демонстрацию перед посольством или консульством, ни одного благотворительного концерта. Все это там наказывается законом.

"Таким образом Эмираты придерживаются политического нейтралитета, успевая зарабатывать сумасшедшие деньги от россиян, рекордно покупающих здесь недвижимость, и в то же время помогая Украине средствами, оружием и гуманитаркой, предоставляя особые условия для получения годовой визы. Это их право, как бы нам от этого не было больно и неудобно", – добавила Фролова.

Напомним, еще несколько недель назад Василиса Фролова пела в Дубае "Ой у лузі червона калина". Однако тогда она собиралась с украинцами в закрытом помещении, очевидно, чтобы не нарушать законы.

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