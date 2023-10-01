Василь Вірастюк розлучається з дружиною після 15 років шлюбу: "Хочу, щоб діти жили зі мною"

Відомий український спортсмен та депутат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк розлучається зі своєю другою дружиною Інною. Вони прожили у шлюбі 15 років і мають двох спільних синів – Олега та Олександра.

Спортсмен хоче, щоб діти жили з ним, а не з дружиною. Рішення про розлучення Вірастюк прийняв ще рік тому, про це він повідомив у соцмережах.

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Володар титулу "Найсильніша людина планети-2004" заявив, що розлучення – це його ініціатива. Але причину розриву він не назвав.

Ми з Інною прожили у шлюбі 15 років, в нас народилось двоє спільних дітей. Рішення прийняв безпосередньо я ще на початку жовтня 2022 року. Якщо мене не змусять, то ви ніколи й не дізнаєтеся справжні причини нашого розлучення,

– написав Василь.

Раніше видання "Главком" з’ясувало, дружина Інна вимагає від спортсмена по 40 тисяч аліментів за місяць для синів. Ця сума, вочевидь, його не влаштовує.

Вірастюк заявив, що хотів би, аби діти залишилися з ним.

"Я весь час допомагав і зараз допомагаю своїм дітям (фінансово, і це адекватна сума), але "апетит" дружини в рази перебільшує мої можливості. Я готовий нести відповідальність за дітей, і хотів би, щоб вони проживали зі мною", – додав спортсмен.



Василь Вірастюк з дружиною Інною та дітьми / Фото з його інстаграму

Також Василь Вірастюк додав, що більше не коментуватиме розлучення з дружиною.

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