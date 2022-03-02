Українська співачка записала емоційне відеозвернення до росіян та білорусів. Вона зазначила, що дня них "завтра" може не настати, адже їх вб’ють, так само, як намагаються вбити нас.

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Руслана Лижичко закликає всіх звернути увагу на те, що Путін застряг у війні. Наша армія непереможна, але від їхніх бомбардувань гинуть мирні люди, діти народжуються у підвалах.

Я попереджаю вас – вас можуть убити одним випадковим вибухом на атомній станції! І буде Чорнобиль 2! Чорнобиль захопили! Тоді загинете і ви! Виходьте на вулиці, всі ваші військові та поліція спрямовані на Україну. Це ваш єдиний шанс! Ви повинні це зробити заради свого життя!,

– заявила Руслана Лижичко.

Руслана Лижичко звернулася до росіян та білорусів

З цього моменту я починаю свою постійні інформаційні звернення до всіх білорусів та росіян. Я – Руслана, переможниця "Євробачення" та "Слов’янського базару". Ви можете дізнатися мій голос і моє обличчя. Я неодноразово виступала, і ви знаєте, що я зараз буду говорити вам інформацію виключно з України, як українка, яка просто зараз страждає від війни організованої Путіним, який використовує зараз Росію та Білорусію, як ресурс для того, аби вбити Україну.

Ви повинні підніматися, адже загроза у вас ще більша ніж у нас. З допомогою вас вбивають. З допомогою ваших військових вбивають наших мирних людей. Сьогодні дві дитини народилися в підвалі, у Києві, звідки ми навіть не можемо вивести цих малюків. Вдумайтеся, будь ласка, в цю інформацію. Поки ви боїтеся – помрете ви першими. Зараз ви не усвідомлюєте всього страхіття війни Путіна, вам просто не дають цієї інформації, а ми не можемо до вас достукатися досі.

Білоруси, ви повинні підніматися. Ви повинні організуватися. Ви реально під загрозою. Ваші війська кидають на вірну смерть. Росія, ви повинні підніматися. Ви повинні відволікати всіх своїх військових, поліцейських. Поки він кидає всі ресурси на Україну, ви маєте можливості вийти на вулиці спокійно, вас не так будуть лякати, як раніше, бо він навіть не справляється з Україною, яка дає йому гідну відсіч.

Наші хлопці виганяють зараз російську армію. Це правда! Зрозумійте ви це вже нарешті. Чому ви не вірите простим людям, а тим каналам, які проплачені державою, які бояться сказати щось інше, окрім того, що їм прикажуть? Ми, прості люди, кажемо вам одне й теж – Путін вбивця. Він бомбить Київ. За що? Які на це є підстави? Вдумайтеся як цивілізовані люди. Йде захоплення українських земель.

Російські військові не справляються з нашою українською армією. Ви не розумієте, що у вас зараз є єдиний шанс піднятися. Зараз він всіх військових, всі спецслужби, всі внутрішні та зовнішні війська залучив, аби знищити Україну. Він одержимий.

Виходьте, вас не будуть кидати в ґрати. Принаймні, ви використаєте свій людський борг. Всі ресурси, які були задіяні на Україну, ви хоча б перетягнете на себе, і врятуєте нас і себе. Не бійтеся, адже завтра вже може не настати, воно може зчезнути для всієї планети.

Ви хоча б усвідомлюєте, що ваші війська намагаються захопити Запорізьку АЕС, Південно-Українську АЕС, і ведуть там бої поруч з атомними об’єктами – найбільших в Європі. Ви усвідомлюєте, що окупували Чорнобиль? Ви розумієте, що таке Чорнобиль 2?

Білорусь, ви що не пам’ятаєте самого Чорнобиля? Тоді ж вся радіоактивна хмара пішла на вас. Ви не можете згадати, що було з вами у 1986 році? Ви ж тоді найбільше постраждали. Про що ви зараз думаєте? Ви не маєте права зараз сидіти. Чого ви чекаєте? Якщо зараз не приймете рішення – тоді не зробите цього більше ніколи.

Не кажіть потім, що ми вас не попереджували, хоча ви прийшли нас вбивати. Ось, що таке справжня Україна!