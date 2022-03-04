Вже 9 днів в Україні триває війна. Це справжній геноцид проти українського народу. Окупанти вдаються до терористичних методів, обстрілюють АЕС, вбивають мирне населення. Санта Дімопулос вкотре звернулася до росіян з закликом відповісти самим собі на декілька запитань.

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Санта Дімопулос звернулася до росіян

Багато росіян заплуталися в тому, де правда, а де брехня. Їм розповідають, що Росія проводить "спецоперацію" в Україні, приховують правду про санкції, вбитих російських солдатів, тих, хто потрапив у полон. Санта Дімопулос звернулася до громадян Росії й закликала їх відповісти на 4 запитання:

Чому жодна країна світу не вийшла на мітинг з прапором Росії? Адже росіянам кажуть, що вони прийшли в Україну "визволяти народ з лап нео-фашистів". Якби це було так, невже ніхто б не підтримав "такий героїчний вчинок"? Чому всі "врятовані українці" (за даними ООН – приблизно мільйон людей, це можна легко перевірити) втекли з Росії? За логікою, якби "ваших солдатів зустрічали, як героїв", наші люди б залишалися з вашими "героями" або ж їхали на Росію. Чому ваші друзі та знайомі з України надсилають вам стільки повідомлень і матеріалів? Вам кажуть, що це фейки, але подумайте, звідки в українського народу стільки фейкових відео ракет, які знищують житлові будинки в різних куточках України, фото і відео міст, що палають, відео українських жінок і дітей у підвалах? Невже в країні, де б'ють жінок і саджають до в'язниці дітей за мирні протести, де з кожного каналу кричать, що весь світ збожеволів і намагається напасти на Росію, де вам виключають всі міжнародні канали і вводять в Конституцію 15 років позбавлення волі за думку, де влада надсилає мобільні крематорії, щоб спалювати тисячі трупів російських солдатів, невже в цій країні турбуються про вас?

Вас обманюють! Пів світу закрило вам небо. Санкції, про які вам поки що не повідомляють у повному обсязі, знищать вашу економіку і повсякденне життя. Ваших земляків вже ненавидять люди у всьому світі, які бачать правду. На нашій землі лежать тисячі мертвих російських солдатів (перевірте статистику запитів у Google щодо цього),

– наголосила Санта.

Звернення Санти Дімопулос до росіян / Фото з інстаграму Санти Діпомулос

Українці не припиняють звертатися до росіян. Відомі люди, прості громадяни знову й знову закликають їх нарешті відкрити очі та побачити правду. Росія вбиває український народ, використовує терористичні методи. Тисячі жінок і дітей вже понад тиждень перебувають у підвалах. Щодня чують вибухи, обстріли. Гине ні в чому невинне населення. А Росія стала вигнанцем у цивілізованому світі.

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