Уже 9 дней в Украине идет война. Это подлинный геноцид против украинского народа. Оккупанты прибегают к террористическим методам, обстреливают АЭС, убивают мирное население. Санта Димопулос в очередной раз обратилась к россиянам с призывом ответить самим себе на несколько вопросов.

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Санта Димопулос обратилась к россиянам

Многие россияне запутались в том, где правда, а где ложь. Им рассказывают, что Россия проводит "спецоперацию" в Украине, скрывают правду о санкциях, убитых российских солдат, попавших в плен. Санта Димопулос обратилась к гражданам России и призвала их ответить на 4 вопроса:

Почему ни одна страна мира не вышла на митинг с флагом России? Ведь россиянам говорят, что они пришли в Украину "освобождать народ из лап неофашистов". Если бы это было так, неужели никто не поддержал бы "такой героический поступок"? Почему все "спасенные украинцы" (по данным ООН – примерно миллион людей, это можно легко проверить) бежали из России ? По логике, если бы "ваших солдат встречали, как героев", наши люди оставались бы с вашими "героями" или же ехали в Россию. Почему ваши друзья и знакомые из Украины посылают вам столько сообщений и материалов? Вам говорят, что это фейки, но подумайте, откуда у украинского народа столько фейковых видео ракет, которые уничтожают жилые дома в разных уголках Украины, фото и видео горящих городов, видео украинских женщин и детей в подвалах? Неужели в стране, где бьют женщин и сажают в тюрьму детей за мирные протесты, где по каждому каналу кричат, что весь мир сошел с ума и пытается напасть на Россию, где вам в ыключают все международные каналы и вводят в Конституцию 15 лет лишения свободы за мнение, где власти присылают мобильные крематории, чтобы сжигать тысячи трупов российских солдат, неужели в этой стране заботятся о вас ?

Вас обманывают! Пол мира закрыло вам небо. Санкции, о которых вам пока не сообщают в полном объеме, уничтожат вашу экономику и повседневную жизнь. Ваших земляков уже ненавидят люди по всему миру, которые видят правду. На нашей земле лежат тысячи мертвых российских солдат (проверьте статистику запросов у Google по этому поводу),

– подчеркнула Санта.

Обращение Санты Димопулос к россиянам / Фото из инстаграмма Санты Дипомулос

Украинцы не перестают обращаться к россиянам. Известные люди, простые граждане снова и снова призывают их наконец-то открыть глаза и увидеть правду. Россия убивает украинский народ, использует террористические методы. Тысячи женщин и детей уже больше недели находятся в подвалах. Каждый день слышат взрывы, обстрелы. Погибает ни в чем невинное население. А Россия стала изгнанником в цивилизованном мире.