Ванесса Хадженс не побоялась снега и показала сексуальные формы на морозе: фото
Американская актриса Ванесса Хадженс удивила фанатов новым фото, на котором совсем не боится холода и демонстрирует сексуальные формы тела. Она надела длинный пуховик только в один сплошной купальник.
Источник:Инстаграм Ванессы Хадженс
Под новым фото звезды "Школьного мюзикла" собралось уже более миллиона лайков и сотни увлекательных комментариев.
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Сексуальная Ванесса Хадженс
Для обольстительного фото модель и актриса надела черный сплошной купальник с глубокой зоной декольте и стойкой у горла, а также длинный черный пуховик и "луноходы" на ногах неонового цвета. Свой look она завершила повязкой на голове в тон к сапогам и золотыми кольцами-сережками. Похоже, Ванесса позировала во дворе собственного дома у каменной ограды или на съемках очередного кинопроекта.
Как сообщила сама актриса, она взяла пример с модели Джасмин Сандерс, которая тоже любит кичиться полуобнаженным телом в снежную погоду.
Впрочем, новое фото получилось очень эффектным несмотря на снег и мороз, который точно донимал 32-летнюю звезду в момент фотосессии. Стоит добавить, что еще 10 дней назад США накрыл мощный снегопад, в частности, в Нью-Йорке зафиксировали сильный шторм.
Реакция фанатов
Поклонники актрисы были поражены смелостью звезды и засыпали ее комплиментами:
- "Ищу свою одежду, дай мне две минуты".
- "Горячая!"
- "Роскошная!"
- "Ты такая горячая, что я не могу ничего с собой поделать!"
- "Невероятная!"
- "Кто тебе дал право быть такой горячей?"
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