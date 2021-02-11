Американская актриса Ванесса Хадженс удивила фанатов новым фото, на котором совсем не боится холода и демонстрирует сексуальные формы тела. Она надела длинный пуховик только в один сплошной купальник.

Под новым фото звезды "Школьного мюзикла" собралось уже более миллиона лайков и сотни увлекательных комментариев.

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Сексуальная Ванесса Хадженс

Для обольстительного фото модель и актриса надела черный сплошной купальник с глубокой зоной декольте и стойкой у горла, а также длинный черный пуховик и "луноходы" на ногах неонового цвета. Свой look она завершила повязкой на голове в тон к сапогам и золотыми кольцами-сережками. Похоже, Ванесса позировала во дворе собственного дома у каменной ограды или на съемках очередного кинопроекта.

Как сообщила сама актриса, она взяла пример с модели Джасмин Сандерс, которая тоже любит кичиться полуобнаженным телом в снежную погоду.

Впрочем, новое фото получилось очень эффектным несмотря на снег и мороз, который точно донимал 32-летнюю звезду в момент фотосессии. Стоит добавить, что еще 10 дней назад США накрыл мощный снегопад, в частности, в Нью-Йорке зафиксировали сильный шторм.

Реакция фанатов

Поклонники актрисы были поражены смелостью звезды и засыпали ее комплиментами: