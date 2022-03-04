Вам нагло брешуть, виходьте на площі, – Леся Нікітюк звернулася до підписників з Росії

Українська телеведуча Леся Нікітюк звернулася до підписників з Росії. Вона наголошує, що росіян обманюють й заликає їх виходити на антивоєнні мітинги, які ініціює команда Олексія Навального.

Відомі люди України, які мають шанувальників й у Росії, вже 9 днів намагаються достукатися до росіян і закликають їх виходити на мітинги, боротися з владою диктатора. До підписників з країни-агресорки звернулася блогерка та телеведуча Леся Нікітюк.

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Леся Нікітюк звернулася до росіян

"Підписники з Росії, мене звати Леся Іванівна Нікітюк. Ви проживали зі мною подорожі, досягнення, розчарування, але те, що зараз відбувається у моїй країні, ви не можете пережити зі мною. Це треба бачити. А бачити ви цього не можете, бо ваші телеканали вам цього не показують. Вони вам зухвало брешуть.

Я розповім вам, як почався наш сьогоднішній ранок. А почався він з того, що російські танки обстріляли Запорізьку АЕС. Найбільшу в Європі, в 10 разів потужнішу за Чорнобиль. Якщо вона вибухне, ударна хвиля дійде до Уралу. Наш ранок почався з того, що в Житомирі розбомбили школу. Там же розбомбили пологовий будинок. Пологовий, вдумайтеся. Там мають народжуватися, а не помирати.

Ви можете зупинити цю війну. Йдіть на площі! Не в IKEA, не в Apple. Виходьте на площі своїх міст! У будні – о 19:00, у вихідні – о 14:00. Зупиніть цю війну! Адже ця війна йде й проти вас. Проти вашої економіки. Задумайтеся, ви вирішуватимете свою долю та долю своїх дітей, ви, 140 мільйонів людей, чи одна людина, яка загубилася в реальності?", – емоційно висловилася Нікітюк.

Звернення Лесі Нікітюк: дивіться відео онлайн

Увесь світ підтримує Україну, та цього замало, адже російська орда продовжує наступати. Відомі люди намагаються донести росіянам правду, а в результаті навіть отримують погрози. Так, про повідомлення з погрозами заявили Потап і Макс Барських.

Росія веде проти України не лише військову, але й інформаційну війну. Тому зараз дуже важливо змотивувати якомога більше людей виступати проти влади диктатора. А для цього до росіян потрібно доносити правду.

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