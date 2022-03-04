Известные люди Украины, у которых есть поклонники и в России, уже 9 дней пытаются достучаться до россиян и призывают их выходить на митинги, бороться с властью диктатора. К подписчикам из страны-агрессорки обратилась блоггер и телеведущая Леся Никитюк.

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Леся Никитюк обратилась к россиянам

"Подписчики из России, меня зовут Леся Ивановна Никитюк. Вы проживали со мной путешествия, достижения, разочарования, но то, что сейчас происходит в моей стране, вы не можете пережить со мной. Это нужно видеть. А видеть вы этого не можете, потому что ваши телеканалы вам этого не показывают, они вам нагло лгут.

Я расскажу вам, как началось наше сегодняшнее утро. А начался с того, что российские танки обстреляли Запорожскую АЭС. Крупнейшую в Европе, в 10 раз мощнее Чернобыля. Если она разразится, ударная волна дойдет до Урала. Наше утро началось с того, что в Житомире разбомбили школу. Там же разбомбили роддом. Родильный, вдумайтесь. Там должны рождаться, а не умирать.

Вы можете остановить эту войну. Идите на площади! Не в IKEA, не в Apple. Выходите на площади своих городов! В будни – в 19:00, в выходные – в 14:00. Остановите эту войну! Ведь эта война идет против вас. Против вашей экономики. Задумайтесь, вы будете решать свою судьбу и судьбу своих детей, вы, 140 миллионов человек, или один человек, который потерялся в реальности?", – эмоционально выразилась Никитюк.

Обращение Леси Никитюк: смотрите видео онлайн

Весь мир поддерживает Украину, но этого мало, ведь российская орда продолжает наступать. Известные люди пытаются донести россиянам правду, а в результате получают даже угрозы. Так, о сообщениях с угрозами заявили Потап и Макс Барских.

Россия ведет против Украины не только военную, но и информационную войну. Поэтому сейчас очень важно мотивировать как можно больше людей выступать против власти диктатора. А для этого нужно доносить правду до россиян.