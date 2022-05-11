"Вам дуже личить": кліпмейкер Алан Бадоєв перейшов на українську

Режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв приєднався до числа тих зірок, які переходять на українську у соцмережах. Він вперше записав відео, де говорить державною мовою.

Алан Бадоєв народився у Північній Осетії, але виріс в Україні — у місті Горлівка Донецької області, яка зараз перебуває під окупацією росіян ще з 2014 року. Попри це чоловік продовжував "стирати кордони" між Україною та Росією, тісно співпрацюючи з російськими артистами.

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Але після повномасштабного вторгнення 24 лютого чоловік кардинально змінив свою думку про росіян та колег. Він відмовився з ними працювати та заявляв, що кається за своє минуле у Росії. Зараз він робитиме все, аби просувати українське. Через 2 місяці після початку повномасштабної війни він записав відео, де звернувся до фанатів українською мовою. Алан зізнався, що відчуває моральну втому.

"Відверто скажу, що дуже втомився. Як усі ми. А є багато хлопців, які мають право на втому, але не мають можливості. Дуже-дуже хочеться, щоби це все закінчилося. І воно має закінчитись. Але потрібен час. І сили. Якщо ви теж втомилися, нумо триматися разом. Це те, що нас врятує", – каже режисер.

Реакція мережі

У відеоролику також чутно дивний звук, схожий на свист від ракети, що летить, проте Алан не надав цьому значення. Деякі підписники теж це почули, проте більшість коментарів була присвячена подяці за чудову українську від кліпмейкера:

"Твоя українська – божественна";

"У вас дуже гарна українська мова!";

"Тримаємось разом";

"Дуже гарна українська";

"Харків на зв’язку. Тримаємося";

"Ми теж віримо. Ваша щирість – то любов";

"Віримо в ЗСУ! Слава Україні";

"Ви відкрилися для мене як глибока душевна людина, я вражена! Тримаймося разом";

"Говори Алан, говори. Твій голос українською підтримує і надихає. Відступає біль і смута. Треба триматися. Хлопці – наші герої";

"Вам дуже личить українська";

"Потрібно було почути такі слова сьогодні, відчути, що ти не один".