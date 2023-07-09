Я не цікавилася країною, – акторка Валерія Ходос відверто пояснила, чому знімалася з росіянами

Популярна українська акторка Валерія Ходос прокоментувала свою участь у фільмах й серіалах з акторами з Росії після 2014 року. Вона переконана, що раніше мала інфантильну позицію.

За словами артистки, вона була сконцентрована лише на роботі й творчості. Тоді Валерія не задумувалась про війну в Україні. Проте повномасштабне вторгнення Росії змусила її змінити свої погляди.

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Валерія Ходос про свою інфантильну позицію після 2014 року

Акторка зізналася, що цілком усвідомлює свою відповідальність за те, що працювала з акторами з Росії й працювала на російську аудиторію. Втім, на жаль, лише після початку повномасштабного вторгнення вона зрозуміла, що має абсолютно проукраїнські погляди.

Це моя відповідальність. Я була інфантильна. Я до початку повномасштабного вторгнення цікавилася тільки творчістю. Літала в хмарах. Я не цікавилася країною, тим, що відбувається. Як має бути, а як ні. Хто друг, а хто ворог. Я не цікавилася цим. Так, це погано, неправильно. Але це мій шлях, він такий,

— зазначила Валерія.

Інтерв'ю Аліни Доротюк з Валерією Ходос: дивіться відео онлайн