Я не цікавилася країною, – акторка Валерія Ходос відверто пояснила, чому знімалася з росіянами
Джерело:Аліна Доротюк
Популярна українська акторка Валерія Ходос прокоментувала свою участь у фільмах й серіалах з акторами з Росії після 2014 року. Вона переконана, що раніше мала інфантильну позицію.
За словами артистки, вона була сконцентрована лише на роботі й творчості. Тоді Валерія не задумувалась про війну в Україні. Проте повномасштабне вторгнення Росії змусила її змінити свої погляди.
Цікаво Не знаю де Монатік, – ведучий В'ячеслав Соломка висловився про український шоубіз
Валерія Ходос про свою інфантильну позицію після 2014 року
Акторка зізналася, що цілком усвідомлює свою відповідальність за те, що працювала з акторами з Росії й працювала на російську аудиторію. Втім, на жаль, лише після початку повномасштабного вторгнення вона зрозуміла, що має абсолютно проукраїнські погляди.
Це моя відповідальність. Я була інфантильна. Я до початку повномасштабного вторгнення цікавилася тільки творчістю. Літала в хмарах. Я не цікавилася країною, тим, що відбувається. Як має бути, а як ні. Хто друг, а хто ворог. Я не цікавилася цим. Так, це погано, неправильно. Але це мій шлях, він такий,
— зазначила Валерія.
До слова, раніше українська актриса Галина Безрук, яка відома за участю в серіалі "Будиночок на щастя", вперше заговорила про війну в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення Росії, вона продовжує жити та працювати в країні-агресорці. До того ж активно приховує свою позицію. Акторка переконана, що її слова ні на що не вплинуть та нічого не змінять, тому вона обрала мовчання. Вона зазначила, що війна є проблемою двох країн.