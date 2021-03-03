Ювелір Валерія Гузема влаштувала пишний бал: які зірки одягнули розкішні сукні на подію

Знаменитий український ювелір Валерія Гузема відзначила своє 30-річчя балом та заснувала власний благодійний фонд Guzema Foundation, який допомагатиме дітям. Усі кошти за подарунки вона попросила спрямувати туди.

На гламурний захід прийшло чимало українських зірок, які вперше за довгий час одягнули улюблені сукні та зробили розкішні зачіски та макіяжі. Серед зіркових гостей можна було побачити Машу Єфросиніну, Катю Осадчу, Санту Дімопулос, Катерину Кухар, Катю Сільченко, Сабіну Мусіну, Євгена Кота, Андре Тана, Катерину Горову та багатьох інших.

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Головна героїня свята Валерія Гузема одягнула ніжну білу сукню прямого крою у поєднанні з чорними рукавичками. Жінка станцювала, наче принцеса, ніжний вальс з хореографом Євгеном Котом, а захід згодом розігрівав знаменитий балет Freedom. Також на події виступали знамениті вокалісти з TVORCHI.

Незважаючи на пандемію коронавірусу, на події були присутні десятки людей, які не мали на собі захисних масок та не дотримувались соціальної дистанції. Подія відбулась у Києві на території Mayachok Event Hall.

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